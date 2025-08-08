اليمن عاجل: أمير جازان ونائبه يلتقيان مشايخ وأعيان الدرب

التقى الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان اليوم، بحضور الأمير ناصر بن محمد بن عبدالله بن جلوي نائب أمير المنطقة، مشايخ وأهالي محافظة الدرب، في إطار جولات سموهما التفقدية لمختلف محافظات المنطقة.

وجرى خلال اللقاء بحث احتياجات المحافظة في مختلف المجالات الخدمية والتنموية، موجهًا سموه بمتابعتها والرفع بها، وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين.

وأوضح أمير منطقة جازان، أن زيارته لمحافظة الدرب والالتقاء بأهلها وتبادل وجهات النظر معهم حول كل ما يُعنَى بالتنمية في المحافظة، تأتي ضمن توجيهات القيادة الرشيدة -أيدها الله- بمتابعة تنفيذ المشروعات التنموية بما يلبي احتياجات المواطن والمقيم في جميع مناطق المملكة.



واستمع أمير المنطقة إلى كلمة الأهالي ألقاها نيابة عنهم محمد المطمي، رحب فيها نيابة عن أهالي محافظة الدرب والمراكز التابعة لها بزيارة أمير المنطقة ونائبه، التي تأتي تأكيدًا على حرص الحكومة الرشيدة على تتبع وتوفير أرقى الخدمات للمواطنين والمقيمين، مؤكدًا أن توجيهات سموهما ومتابعتهما الدائمة ركيزة أساسية في دفع عجلة المشروعات التنموية والخدمية، والارتقاء بمستوى الأداء في مختلف القطاعات.

واطلع أمير منطقة جازان ونائبه على عرض عن المشروعات البلدية بمحافظة الدرب، المشتملة على (49) مشروعًا منجزًا تزيد تكلفتها الإجمالية على (590) مليونًا، منها (39) مشروعًا بلديًا في مجالات “السفلتة، والطرق، والنظافة، وتشغيل المدينة، والبنى التحتية”، و(3) مشروعات إسكانية وتنموية تشمل (203) وحدات سكنية، و(1618) قطعة سكنية، إضافة إلى (3) مشروعات لدرء أخطار السيول، و(5) مشروعات استثمارية.

فيما يُنفذ حاليًا (21) مشروعًا بلديًا بتكلفة تزيد على (308) ملايين، منها (16) مشروعًا بلديًا في مجالات “السفلتة، والنظافة وتشغيل المدينة”، إلى جانب (5) مشروعات استثمارية.