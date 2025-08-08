اليمن عاجل: 6.5 مليون طن.. رقم قياسي جديد تسجله الصادرات الزراعية المصرية

أعلن علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الصادرات الزراعية المصرية سجلت رقمًا قياسيًا جديدًا، حيث بلغ إجمالي الكميات المصدرة حتى الآن نحو 6.5 مليون طن، بزيادة تتجاوز 600 ألف طن مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو ما يعكس تنامي الطلب العالمي على المنتج الزراعي المصري.

وجاء هذا الإعلان استنادًا إلى تقرير رسمي تلقاه الوزير من الدكتور محمد المنسي، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، حول مؤشرات الصادرات الزراعية حتى تاريخه.

وبحسب التقرير، تصدرت الموالح قائمة الصادرات بكمية تجاوزت 1.9 مليون طن، تلتها البطاطس الطازجة بكمية تجاوزت 1.3 مليون طن، ثم البصل الطازج بنحو 240 ألف طن، فيما جاءت الفاصوليا (الطازجة والجافة) في المرتبة الرابعة بكمية تجاوزت 202 ألف طن، واحتل العنب المركز الخامس بنحو 170 ألف طن.

كما ضمت قائمة الصادرات الزراعية المهمة الأخرى كلًا من: البطاطا الحلوة، الطماطم الطازجة، الثوم الطازج، الفراولة الطازجة، المانجو، الجوافة، والرمان، وذلك وفقًا لإحصائيات الحجر الزراعي المصري.

وأكد وزير الزراعة أن هذه الزيادة تمثل دليلًا قويًا على جودة المنتج المصري وثقة الأسواق الدولية به، مشيرًا إلى أن مصر تمضي قدمًا نحو تعزيز قدراتها التصديرية وفتح مزيد من الأسواق الخارجية، بما يخدم الاقتصاد الوطني ويرفع من دخل المزارعين والمصدّرين.

وأشار فاروق إلى أن هذا الإنجاز جاء نتيجة تعاون وثيق بين المزارعين، والمنتجين، والمصدرين، وأجهزة الوزارة المختلفة، وعلى رأسها الحجر الزراعي المصري والمعامل المركزية المرجعية، فضلًا عن جهود العلاقات الزراعية الخارجية في دعم التعاون الفني والتجاري مع دول العالم.

كما وجه الوزير الشكر والتقدير لكافة العاملين في المنظومة التصديرية الزراعية، داعيًا إلى مواصلة الجهود لتحقيق المزيد من النجاحات التي تضمن الحفاظ على سمعة الصادرات المصرية عالميًا، وتعزيز دور الزراعة كرافد رئيسي في دعم الاقتصاد القومي.