اليمن عاجل: مصر على طريق الـ30 مليار دولار من السياحة.. إزاي الحكومة هتحقق المعجزة رغم التحديات؟

مصر ناوية تحقق معجزة جديدة لي الإيرادات الدولارية من قطاع السياحة.. ياتري اية اللي بتعمله مصر في قطاع السياحة وبتستهدف توصل بالايرادات السياحية لكام.. ووصلنا لكام لحد دلوقتي.

قطاع السياحة واحد من القطاعات اللي كانت ولا زالت من أهم مصادر الدخل الدولاري لمصر من الخارج واللي قدرت دول كتيرة من خلال تنمية والاستثمار في القطاع ده أنها تبني برنامجها الاقتصادي خصوصا أن السياحة منتج قابل للبيع في اي وقت وكمان عائداته بتسمع بشكل مباشر لي الناتج القومي مش محتاجه وقت لا لصناعة ولا تصدير ولا اي حاجة، والسائح غالبا بيدفع جزء كبير من برنامجه السياحي قبل ما يوصل مصر وبالتالي إيرادات السياحة غالبا بتسمع عندنا في الناتج القومي قبل ما السائح يوصل اصلا.

واحدة من أسس اللي الحكومة بتبني عليها الجمهورية الجديدة هيا قطاع السياحة واللي الحكومة زيه زي كل القطاعات اللي موجودة في الدولة خطت له استراتيجية علشان تنمي إيراداته وتزود عدد السائحين الوافدين لمصر منه والاستراتيجية دي بتستهدف الوصول بإيرادات القطاع لتحقيق 30 مليون سائح وتحقيق 30 مليار دولار كايرادات من القطاع في 2030 .

طيب إزاي مصر هتحقق 30 مليار دولار كايرادات من قطاع السياحة ؟.

مصر عندها كنز اسمه السياحة الثقافية والآثار اللي مش موجودة في كل دول العالم وعندها الحضارة الفرعونية اللي عمرها اكثر من 7 آلاف جنية واللي اغلب العلم الحديث علي الرغم من التكنولوجيا الحديثة اللي وصل لها والتطور التكنولوجي اللي بقي موجود ودخول الذكاء الاصطناعي وحتي الان مش قادر يوصل لتعريف لأسرار كتيرة موجودة في مصر من العصر الفرعوني زي بناء الاهرامات ونقل الحجارة الخاصة بيها من اسوان والأقصر إلي القاهرة خصوصا أن أقل حجر بيوصل وزنه لكام طن ده غير اسرار التحنيط واسرار بناء المعابد والمقابر الفرعونية وغيرها من الأسرار اللي لو قعدنا نحكي فيها مش هنخلص، واللي اي سائح لما بيقف قدامها بيكون عاجز ومنهبر من تفسير عبقرية المصري القديم ومدي التطور والعمل اللي وصل له.

الفترات اللي فاتت الحوطة اهتمت خطة بخطة بناء وتطوير المواقع الأثرية والمتاحف في مصر وفعلا انشانا وطورنا عدد كبير من متاحفنا وكمان دخلنا شركات القطاع الخاص في إدارة المناطق التجارية بالمتاحف والمواقع الأثرية واللي بقت بتدخل هامش ربح كبير في الناتج القومي واللي بسببها وصل معدل اعتماد قطاع السياحة والآثار علي الحكومة في دفع رواتب وفلوس عمليات تطوير وتحديث الخدمات السياحية المقدمة للسائحين في المواقع الأثرية والمتاحف الي صفر.

الشغل اللي حصل في الفترة اللي خلي الإقبال السياحي علي مصر وصل خلال النصف الاول من 2025 الي 8.7 مليار زائر ووصلت معدلات الإيرادات إلي أكثر من 8 مليار دولار كاعلي دول شمال إفريقيا في استقبال السائحين وده علي الرغم من التوترات الجيوسياسية والاقتصادية اللي موجودة منطقة الشرق الأوسط.