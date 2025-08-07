اليمن عاجل: ديوان المظالم يفتح باب التقديم على التدريب التعاوني لطلبة الجامعات والمعاهد السعودية

أعلن ديوان المظالم اليوم، فتح التقديم للتدريب التعاوني للفصل الدراسي الأول لطلاب وطالبات الجامعات عبر منصة “خبير” الرقمية، وتستمر حتى 16 أغسطس الجاري.

وتتيح المنصة فرصة التدريب في محاكم ديوان المظالم وإداراته، والمرافق التابعة له، ويستهدف البرنامج التدريبي طلاب وطالبات الجامعات الحكومية السعودية من مختلف المناطق، ومعهد الإدارة العامة، في عددٍ من التخصصات (الموارد البشرية، إدارة المواد، السكرتارية، الشريعة، الأنظمة، القانون، أصول الدين، برنامج دبلوم الدراسات القانونية، إدارة الأعمال، تقنية المعلومات، المكتبات، المحاسبة، الإدارة المالية، والعلاقات العامة والإعلام).

ويسعى ديوان المظالم من خلال التدريب التعاوني؛ إلى تعزيز مهارات ومدارك وخبرات المتدرب قبل خوض غمار سوق العمل ومتطلباته المهنية والمهارية.



ويأتي هذا البرنامج التدريبي ضمن جهود ديوان المظالم في تنمية الكفاءات والموارد البشرية في المملكة؛ بما يُسهم في تأهيل كوادر وطنية تلبي احتياجات سوق العمل وتطلعاته، مؤكدًا التزامه المستمر بتقديم مبادراته ومشاركته المجتمعية، التي تعزز جسور التواصل مع الجهات الأكاديمية والمهنية لتأهيل الجيل القادم من الكوادر البشرية في سوق العمل السعودي بما يتماشى مع رؤيته الطموحة