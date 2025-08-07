اليمن عاجل: ارتفاع أسعار الفضة اليوم الخميس 7 أغسطس 2025.. جميع العيارات والسبائك

أسعار الفضة اليوم الخميس 7 أغسطس 2025 تشهد ارتفاعًا ملحوظًا في الأسواق المحلية والعالمية، مدفوعة بزيادة الطلب الصناعي وتقلبات سعر صرف الدولار، حيث يستمر المعدن الأبيض في جذب انتباه المستثمرين كأصل استثماري آمن ومربح، خاصة في ظل التحولات الاقتصادية العالمية والطلب المتزايد على الفضة في صناعات التكنولوجيا الخضراء مثل الألواح الشمسية.

وفي هذا التقرير، من بانكير، نستعرض أحدث أسعار الفضة في مصر لجميع العيارات والسبائك، مع التركيز على الفضة الإسترليني (عيار 925) والفضة الإيطالي، إلى جانب تحليل شامل لأسعار السبائك، لتزويد القراء بمعلومات دقيقة تدعم قراراتهم الاستثمارية.

سعر جرام الفضة اليوم في مصر

وتتأثر أسعار الفضة في مصر بشكل مباشر بالأسواق العالمية وسعر صرف الدولار، مما يجعلها متقلبة وتستحق المتابعة اليومية، وفيما يلي أسعار جرام الفضة لمختلف العيارات اليوم الخميس 7 أغسطس 2025، بناءً على آخر التحديثات من الأسواق المحلية:

الفضة النقية (عيار 999): 65.00 جنيهًا للبيع.

الفضة البريطانية (عيار 958): 62.64 جنيهًا.

الفضة الإسترليني (عيار 925): 60.25 جنيهًا للبيع.

الفضة عيار 900: 58.00 جنيهًا.

الفضة عيار 800: 51.60 جنيهًا.

الفضة عيار 750: 48.75 جنيهًا.

الفضة عيار 600: 39.00 جنيهًا للبيع، 37.25 جنيهًا للشراء.

سعر جرام الفضة 925 اليوم

والفضة الإسترليني (عيار 925) تعد الأكثر شيوعًا في السوق المصري، نظرًا لتوازنها المثالي بين النقاء والمتانة، مما يجعلها المفضلة في صناعة المجوهرات والحلي.

واليوم الخميس 7 أغسطس 2025، سجل سعر جرام الفضة عيار 925 نحو 60.25 جنيهًا وفقًا لتحديثات الأسواق المحلية.

أسعار الفضة اليوم

سعر جرام الفضة 925 بالمصنعية اليوم

وتضاف تكاليف المصنعية إلى سعر الفضة الإسترليني عند شراء المشغولات الفضية، وتختلف هذه التكاليف بناءً على تعقيد التصميم وجودة الصناعة.

واليوم يتراوح سعر جرام الفضة عيار 925 بالمصنعية بين 85 و130 جنيهًا، حيث تضيف المصنعية ما بين 25 إلى 50 جنيهًا للجرام حسب المحل والتصميم، وهذا يجعل الفضة خيارًا اقتصاديًا مقارنة بالذهب، خاصة لمحبي الحلي الأنيقة.

سعر جرام الفضة الإيطالي اليوم

وتتميز الفضة الإيطالي، وهي غالبًا من عيار 925، بجودتها العالية وتصميماتها الفاخرة التي تجذب عشاق المجوهرات، واليوم الخميس 7 أغسطس 2025، بلغ سعر جرام الفضة الإيطالي حوالي 130 جنيهًا بالمصنعية، وقد يزيد حسب العلامة التجارية وجودة التصنيع.

وهذا السعر يعكس الإقبال الكبير على الفضة الإيطالي في السوق المصري بفضل مظهرها اللامع وتصميماتها الأنيقة.

أسعار سبائك الفضة اليوم

وتعد سبائك الفضة خيارًا مثاليًا للمستثمرين الباحثين عن استثمار طويل الأجل في المعادن الثمينة، حيث تعكس أسعارها الأسعار العالمية مع إضافة تكاليف تصنيع بسيطة، وفيما يلي أسعار سبائك الفضة (عيار 999) اليوم الخميس 7 أغسطس 2025:

سبيكة 50 جرامًا: 4,303.31 جنيهًا (ما يعادل 79.69 دولارًا).

سبيكة 100 جرام: 8,573.89 جنيهًا (158.78 دولارًا).

سبيكة 500 جرام: 39,858.77 جنيهًا (737.94 دولارًا).

سبيكة 1 كيلوجرام: 78,539.44 جنيهًا (1,454.43 دولارًا).

وتعكس هذه الأسعار ارتفاعًا طفيفًا مقارنة بالأيام السابقة، مدعومة بزيادة الطلب العالمي على الفضة في قطاعات مثل الطاقة الشمسية.

ومع استمرار التقلبات في الأسواق العالمية، تظل الفضة خيارًا استثماريًا جذابًا في مصر والعالم، خاصة مع ارتفاع أسعارها اليوم الخميس 7 أغسطس 2025، وسواء كنت مستثمرًا تبحث عن سبائك فضة للادخار طويل الأجل، أو من عشاق المجوهرات الباحثين عن الفضة الإيطالي الأنيقة، فإن متابعة الأسعار اليومية أمر ضروري لاتخاذ قرارات مدروسة.