اليمن عاجل: موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر أغسطس 2025 بالزيادات الجديدة

يبرز برنامج “تكافل وكرامة” كأحد أهم أعمدة الحماية الاجتماعية التي أطلقتها الدولة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، ومع اقتراب منتصف شهر أغسطس 2025، يترقب ملايين المواطنين موعد صرف معاش هذا البرنامج، الذي يمثل شريان حياة للأسر الفقيرة، وكبار السن، وذوي الإعاقة، والأيتام.

وفي هذا التقرير، نسلط الضوء على تفاصيل صرف معاش تكافل وكرامة لشهر أغسطس 2025، مع التركيز على مواعيد الصرف، والقنوات المتاحة، والزيادات الجديدة، وخطوات الاستعلام الإلكتروني.

تفاصيل موعد الصرف

وأعلنت وزارة التضامن الاجتماعي المصرية أن صرف معاش تكافل وكرامة لشهر أغسطس 2025 سيبدأ رسميًا يوم الخميس الموافق 15 أغسطس 2025، ويستمر حتى نهاية الشهر.

وهذا الموعد يأتي ضمن الجدول الزمني الشهري المعتاد للبرنامج، والذي يهدف إلى تقليل الزحام وضمان سلاسة العملية.

ويستفيد من هذا الدعم أكثر من 4.7 مليون أسرة على مستوى الجمهورية، مما يعكس التزام الدولة بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وسط التحديات الاقتصادية الراهنة.

الزيادات الجديدة في الدعم

وشهد برنامج تكافل وكرامة زيادة جديدة في قيمة المعاشات بدءًا من يوليو 2025، والتي ستستمر مع دفعة أغسطس.

ووفقًا لتصريحات الدكتورة مايا مورسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، تشمل الزيادة نسبة 25% لكبار السن (فوق 65 عامًا) وذوي الإعاقة، وما بين 15% إلى 20% للأسر التي لديها أطفال في مراحل التعليم المختلفة.

كما تم رفع الحد الأدنى للمعاشات من 625 جنيهًا إلى 750 جنيهًا لبعض الفئات، بينما تتراوح قيمة معاش “كرامة” 900 جنيهًا شهريًا حسب حالة المستحق. وفي بعض التقارير.

قنوات الصرف

ولضمان سهولة الوصول إلى الدعم، وفرت وزارة التضامن عدة قنوات لصرف المعاش، تشمل:

مكاتب البريد المصري: المنتشرة في جميع المحافظات، والتي تعد الخيار الأكثر شيوعًا بين المستفيدين.

ماكينات الصراف الآلي (ATM): التابعة للبنوك والهيئة القومية للبريد، مع دعم بطاقات “ميزة” البنكية.

فروع بنك ناصر الاجتماعي: التي تقدم خدمات الصرف بكفاءة عالية.

المحافظ الإلكترونية: مثل خدمات شركة فوري، التي تتيح السحب عبر الهواتف المحمولة.

وهذه القنوات تهدف إلى تقليل التكدس وضمان وصول الدعم للمستحقين بسهولة وأمان.

خطوات الاستعلام الإلكتروني

ولتسهيل متابعة حالة المعاش، أتاحت وزارة التضامن خدمة استعلام إلكترونية عبر موقعها الرسمي، حيث يمكن للمستفيدين اتباع الخطوات التالية:

زيارة الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي.

اختيار أيقونة “الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة”.

إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقمًا بدقة.

إدخال الاسم الرباعي ورقم الهاتف المرتبط بالمعاش (إن وجد).

الضغط على زر “استعلام” لعرض تفاصيل البطاقة، مثل حالتها (سارية، موقوفة، أو مجمدة)، قيمة الدعم، ومكان الصرف.

وفي حال ظهور مشكلة مثل إيقاف الدعم، يمكن تقديم تظلم إلكتروني عبر نفس البوابة أو زيارة الوحدة الاجتماعية التابعة لتقديم الأوراق المطلوبة.

الفئات المستحقة

ويستهدف برنامج تكافل وكرامة الفئات الأكثر احتياجًا، وتشمل:

الأسر ذات الدخل المحدود (أقل من 1500 جنيه شهريًا لبرنامج تكافل، و900 جنيه للفرد في برنامج كرامة).

كبار السن فوق 65 عامًا دون دخل ثابت.

الأشخاص ذوي الإعاقة الحاصلين على شهادات طبية معتمدة.

الأرامل، المطلقات، والنساء المعيلات.

الأيتام والأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية.

وتخضع بيانات المستفيدين لمراجعة دورية لضمان استهداف الدعم بدقة واستبعاد غير المستحقين.

ويظل برنامج تكافل وكرامة ركيزة أساسية في استراتيجية مصر لتحقيق العدالة الاجتماعية، حيث يوفر دعمًا ماليًا يسهم في تحسين حياة ملايين الأسر.

ومع بدء صرف معاش أغسطس 2025 في 15 أغسطس، تتجدد آمال المستفيدين في حياة كريمة.