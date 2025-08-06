spot_img

ذات صلة

جمع

نمط

كيفية تسجيل شاشة كمبيوترك بالفيديو في ويندوز 10 بدون بررامج

مصطفي الجعبري
مصطفي الجعبري

تسجيل شاشة الكمبيوتر فيديو في ويندوز بدون برامج خارجية في ويندوز 10

يحاول الكثير من مستخدمي نظام ويندوز تسجيل شاشاتهم لعدة اغراض ومنا الشروحات او لتوضيح امر معين للإشخاص اخرين عن طريق تسجي شاشة حواسيبهم بالفيديو ، لذلك قامت شركة مايكروسوفت بتطوير برنامج من داخل نظامها ويندوز 10 وبدون الحاجة الى تنزيل او تحميل اي برنامج اخر لتسهل عملية التصوير وتسجيل شاشة الكمبيوتر الخاص بك .

طريقة تصوير شاشة الكمبيوتر بالفيديو بدون برامج من ويندوز 10

كما ذكرنا سابقا قامت شركة مايكروسوفت بالعمل على دمج هذة الميزة في ويندوز 10 لتسهيل عملية تسجيل الشاشة الخاصة بالكمبيوتر بالفيديو وخصوصا الاجهزة  التي تعمل بنظام ويندوز 10 ، وكان احد اهم الاسباب لقيام شؤكة ما يكروسوفت بذلك لتوفير عدم الاستعانة بأي برنامج خارجية خاص بتصوير لقات الشاشة بالفيديو في نظامها ويندوز 10، حيث يتم تصوير الشاشة ويندوز 10 من خلال هذه الأدوات .

1. افتح التطبيق الذي تريد تسجيله. لسوء الحظ ، لا تستطيع أداة تسجيل الشاشة التقاط بعض البرامج ، مثل File Manager ، أو سطح المكتب بأكمله ، ولكنها تعمل في التطبيقات العادية ، سواء من متجر Windows أو تطبيقات سطح المكتب.

2. اضغط على مفتاح Windows + G مع بعضهما وسوف ينبثق لك مربع حوار Game Bar.

3. حدد مربع الاختيار “Yes, this is a game”  “نعم ، هذه لعبة”  ، هذا هو الإجراء المتبع سواء كنت تقوم بتسجيل الشاشة للعبة أو أي نوع آخر من التطبيقات.

4. انقر على زر بدء التسجيل (أو Win + Alt + R) لبدء التقاط الفيديو.

5. قم بإيقاف التسجيل بالنقر فوق شريط التسجيل الأحمر الذي سيكون في أعلى يمين نافذة البرنامج. (إذا اختفى عليك ، فاضغط على Win + G مرة أخرى لإعادة فتحة.)

ستجد مقاطع الفيديو المسجلة الخاصة بك ، وهي ملفات MP4 ، ضمن مجلد مقاطع الفيديو في مجلد فرعي يسمى Capture. ستجدها أيضًا في تطبيق Xbox ضمن قائمة Game DVR ، حيث يمكنك قص مقطع فيديو ومشاركته على Xbox Live (إذا كانت لعبة).

مصطفي الجعبري
مصطفي الجعبري
المادة السابقة
اليمن عاجل: سكن جامعي لـ19 ألف مغترب
المقالة القادمة
اليمن عاجل: موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر أغسطس 2025 بالزيادات الجديدة
spot_imgspot_img

صفحات

الأكثر شهرة

أحدث المقالات

مرحبًا بك في المصدر الأول لمتابعة أخبار اليمن على مدار الساعة. نغطي آخر أخبار اليمن العاجلة من جميع المحافظات والمناطق، بما في ذلك صنعاء، تعز، عدن، مأرب، الحديدة وغيرها. تابع تطورات الأحداث السياسية، الأمنية، الاقتصادية، والاجتماعية في اليمن الآن لحظة بلحظة.