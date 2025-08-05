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اليمن عاجل: محافظ البنك المركزي يكشف مزايا برنامج بكالوريوس العلوم المصرفية

عبد الملك
عبد الملك

كشف حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، مزايا برنامج بكالوريوس العلوم المصرفية، بعد إطلاقه اليوم الثلاثاء بحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمى.

مزايا برنامج بكالوريوس العلوم المصرفية

وقال عبدالله، إن البرنامج يمثل نقلة نوعية في تطوير الكفاءات البشرية بالقطاع المصرفي، مؤكدا أن هذه الخطوة تأتي ضمن رؤية البنك المركزي للارتقاء بجودة التعليم المالي والمصرفي، وتعزيز جاهزية الكوادر الوطنية لمواكبة المتغيرات العالمية المتسارعة.

وأكد، أنه تم تصميم البرنامج وفقا لأعلى المعايير الدولية، بالتعاون مع مؤسسات أكاديمية مرموقة، بهدف إعداد خريجين قادرين على المنافسة إقليميا ودوليا، ومواكبة أحدث التطورات في الصناعة المصرفية.

وأوضح، أن البنك المركزي يضع الاستثمار في العنصر البشري على رأس أولوياته، باعتباره أساس تحقيق الاستقرار المالي ودفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام.

وتابع: يتضمن البرنامج أربع مستويات دراسية، تجمع بين مقررات إجبارية وأخرى اختيارية، حيث تشمل المواد الأساسية مجالات مثل المحاسبة المتوسطة، مبادئ الإدارة، الاقتصاد الجزئي، الرياضيات، واللغة الأجنبية.

وأضاف، أن المقررات الاختيارية تتنوع بين الشمول المالي، ومهارات البحث العلمي، والهوية الثقافية، والتذوق الفني والموسيقي، والإسعافات الأولية، إلى جانب مواد مثل مبادئ القانون، مقدمة في النظام المالي والمصرفي، تقنيات المعلومات في البحث العلمي، الابتكار وريادة الأعمال، مهارات التوظيف، التفكير النقدي، إدارة البورصات، وإدارة الاستثمار العقاري.


عبد الملك
عبد الملك
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