لماذا يطالب الهاكرز دفع فدية الجرائم الإلكترونية بعملة بيتكوين

بعد مطالبتهم بفدية مقدارها 70 مليون دولار (481 مليون يورو)، قد يستقر الهاكرز الذين يقفون وراء الهجوم الإلكتروني الذي تعرضت له شركة “كاسايا” الأمريكية لإدارة تكنولوجيا المعلومات، الذي وقع مؤخرا على المطالبة بـ 50 مليون دولار، وستكون هذه المطالبة أكبر فدية في تاريخ الجرائم الإلكترونية على الإطلاق.

وسيقوم الهاكرز بتعطيل البرمجيات الخبيثة الخاصة بالعملات المشفرة أو ما يسمى ببرامج الفدية التي جعلت شبكات أجهزة الكمبيوتر المحمول في حوالي 1500 شركة غير قابلة للاستخدام بسبب عطلة نهاية الأسبوع.

وتقف مجموعة القرصنة REvil وراء الهجوم، حيث طلبت دفع الفدية لها بعملة بيتكوين المشفرة.

ورأى جوزيف إدواردز من شركة تداول العملات المشفرة “إنيجما سيكيوريتيز” أنه من غير المألوف أن يطلب المبتزون مثل هذا المبلغ الكبير بالعملة المشفرة، قائلا في تصريحات لـ “دويتشه فيله”، الألمانية “هذا يبدو كأنه حيلة دعائية”.

من المرجح عادة أن يحافظ المبتزون على المبالغ الصغيرة التي تتراوح قيمتها بين 100000 دولار و 2 مليون دولار، حسبما ذكر إدواردز، الذي أضاف أنه “عادة ما تكون هذه المبالغ الصغيرة جديرة بالاهتمام، لكن بالإضافة إلى المبالغ التي تحرص الشركات على دفعها قريبا للابتعاد عن الدعاية غير الصحية والتوقف عن العمل لفترات طويلة.”

وأفاد بأن “هدف المجرمين كان يتمثل منع السلطات من القلق، لأنه بمجرد أن يكون المحققون على مسار معاملات بيتكوين، يتكرر اكتشاف المجرمين أكثر فأكثر، ويخسرون أموالهم ويبتعدون عن خطر الاعتقال كنتيجة فقط لكونهم خارج نطاق سلطة الولايات المتحدة في روسيا أو الصين، على سبيل المثال “.

ومع ذلك فإن بيتكوين هو ما جعل ابتزاز برامج الفدية رائجا في المقام الأول، كما يقول ميكو هيبونن، رئيس قسم التحليل في الشركة الفنلندية المتخصصة في أمن الكمبيوتر والإنترنت “إف- سيكيور”.

وقال هيبونن إن المجرمين أبدوا إعجابهم بسيدة العملات المشفرة في العام 2013، وكان من المفترض أن عملة بيتكوين غير معروفة ولا يمكن تعقبها. لكن منذ ذلك الحين ، أدرك المجرمون أنه ليس من المستحيل تعقبهم كما اعتقدوا “.

لا تزال بيتكوين مفضلة حتى الآن، لكن عملة “مونيرو” المشفرة تؤدي أيضًا دورا كبيرا في هذا الخصوص، وفقا لما ذكره دانكان هوفمان المشرف العادي للتحليل في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في “دويتشه فيله”، الذي قال “نحن نعرف فقط الهجمات الإلكترونية التي تم الإعلان عنها، هناك على الأرجح العديد من الحالات الإضافية التي تدفع فيها المنظمات بهدوء فدية لا نعرف عنها شيئًا.”

بيتكوين ليست مجهولة الاسم

لا تخفى فوائد بيتكوين على أحد، فهي العملة المشفرة الأكثر شعبية ويمكن الوصول إليها. وصرح توماس فابر من مدرسة فرانكفورت للشؤون المالية والإدارة، “يسهل الأمر على ضحايا الابتزاز التكيف مع الطلب”، موضحا أن “أي شخص يحتاج للتجارة يريد جيوبا رقمية، وأن هذه الجيوب لها معالجة في المكان الذي يتم فيه حفظ كل معاملة، يمكن لأي شخص أن يرى ويراقب استقرار الحساب وجميع المعاملات الخاصة بمعالجة دون أي التفافات”.

ووفقًا لتقييم أجرته Chainalysis، تم نقل أكثر من 80٪ من كميات بيتكوين التي تم الحصول عليها بالابتزاز إلى 5 بورصات فقط، وحسب هوفمان فإن هذا يشير إلى أن “العديد من البورصات كانت تقوم بعمل جيد، لكن هذا يعني أيضا أن القليل من تلك البورصات تميل إلى أن تغض الطرف عن تلك الممارسات”.