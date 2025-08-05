اليمن عاجل: سر الـ6 مليار دولار.. مصر تكشف عن “صفقة العمر” في الطروحات الحكومية

الفترة اللي جاية هتشهد دخول بند جديد ومهم في برنامج الطروحات الحكومية واللي هيطرح لاول مرة .. ياتري اية هو البند ده.. وآية سر أهميته للحكومة المصرية في دعم الاقتصاد المصري.

برنامج الطروحات الحكومية واحد من البرامج المهمة جدا اللي الحكومة شغالة عليها في الواقت الحالي واللي حققت نسبة كبيرة من أرباح الناتج القومي المصري في الوقت اللي فات واللي وصلت ل 6 مليار دولار، ده غير أنها وفرت علي الحكومة مصاريف كتير كانت الدولة بتدفعها تحت بند المرتبات والحوافز والمصروفات وغيرها من البنود التانية اللي كانت مستحقة ولازم الحكومة تدفعها سنويا للعاملين.

في الوقت الحالي الحكومة اخذت خطوات لتسريع وتيرة برنامج الطروحات الحكومية وده لانه كان السبب الأساسي في تأخير اعتماد صندوق النقد الدولي للشريحة الخامسة من قرض ال 8 مليار دولار اللي كانت هتوصل قيمتها ل 1.3 مليار دولار، واللي قرر الصندوق خلال وقت المراجعة الخامسة اللي كانت في مصر من كان شهر تأجيلها علشان تكون مع المراجعة السادسة واللي هتكون في شهر سبتمبر اللي جاي.

طيب اية حكاية البند الجديد اللي هيدخل في برنامج الطروحات الحكومية وآية أهميته للاقتصاد المصري ؟

في الفترة اللي جاية الحكومة ولأول مرة هتبدا طرح المطارات الحكومية للشراكة قدام القطاع الخاص وده بعد مشاورات طويلة تمت بين وزارة الطيران المدني واحد المكاتب الاستشارية العالمية لمناقشة عمليات الطرح والمناطق اللي هتكون مخصصة للشركة اللي هتدخل في الشراكة مع وزارة الطيران المدني، والمناطق التجارية اللي هتكون مخصصة لشركات القطاع الخاص واللي هتكون سبب مهم جدا في زيادات إيرادات الدولة من قطاع الطيران، ده غير دراسة اتخاذ كل الإجراءات الأمنية اللي تحفظ الأمن القومي المصري باعتبار المطارات خط الدفاع الأول عن الأمن الداخلي المصري من خلال الأجهزة الأمنية والجمركية واللي بتمتع دخول اعداد كبيرة من العناصر الإرهابية وكمان بتحبط أنواع كتيرة من عمليات تهريب الممنوعات.

الفترة اللي فاتت وزارة الطيران المدني تلقت أكثر من عرض للدخول في شراكات مع عدد كبير من القطاعات سواء الدولية أو المحلية للدخول في الشراكة بإدارة المطارات والوزارة ناقشت العروض اللي وصلت لها مع المكتب الاستشاري اللي الدولة تعاقدت معاه بخصوص برنامج الطروحات الحكومية.

وزارة الطيران استقرت بشكل شبه نهائي علي البدء في برنامج الطروحات الحكومية بطرح مطار الغردقة الدولي واللي هيدخل في البرامج قبل نهاية 2025 وحاليا الوزارة استقرت بشكل شبه نهائي علي المناطق اللي هتكون مخصصة للأنشطة التجارية ودي اللي عليها الشغل الأكبر في برنامج الطروحات الحكومية واللي هتكون السبب الرئيسي في زيادة الإيرادات، خصوصا أن مكاسب الأنشطة الملاحية. وحركة الطيران مش كبيرة قوي وبيكون الاعتماد الأكبر علي تحقيق مكاسب من قطاع الطيران المدني من خلال الأنشطة التجارية اللي بتكون في المطارات خصوصا أن المطارات في الوقت الحالي بقي فيها انواع كتيرة ومختلفة من اشهر البرندات العالمية والأسواق الحرة وغيرها من الأنشطة التجارية اللي بيدور عليها المسافر.