اليمن عاجل: مصرف ليبيا المركزي يبيع مليار دولار في شكل اعتمادات مستندية خلال يومين

أعلن مصرف ليبيا المركزي عن بيع نقد أجنبي في شكل اعتمادات مستندية وحوالات بقيمة مليار دولار أمريكي، خلال يومي 3 و 4 أغسطس الجاري، مُضيفاً في بيان أنه تم بيع 464 مليون دولار للأغراض الشخصية.

وأوضح المصرف أن إجمالي ما تم حجزه اليوم من اعتمادات مستندية عبر منصة حجز العملة الأجنبية الجديدة هو 690 مليون دولار، كما تم منح 250 مليون دولار موافقات معلقة على المنظومة القديمة ليكون الإجمالي 940 مليون دولار.

وأكد مصرف ليبيا المركزي، أن المنصات والأنظمة الإلكترونية تعمل بكفاءة عالية بما يضمن انسيابية الإجراءات وسرعة تنفيذها.

وكان مصرف ليبيا المركزي، تسلم يوم الجمعة الماضية، شحنة من العملة المحلية الجديدة بقيمة 474 مليون دينار (87،1 مليون دولار)، وذلك عبر مطار معيتيقة إلى إدارة الإصدار بالمصرف في طرابلس.

وتأتي هذه المبادرة في إطار خطة شاملة يهدف من خلالها البنك المركزي إلى دعم خزائن فروعه في العاصمة، وضمان توفر السيولة النقدية في مختلف المدن الليبية