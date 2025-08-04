اليمن عاجل: ارتفاع جديد لسعر الطن.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الاثنين 4 أغسطس 2025

سجلت أسعار الحديد والأسمنت اليوم الاثنين 4 أغسطس 2025 تحركات متباينة في السوق المحلية، حيث شهدت أسعار الحديد ارتفاعات جديدة في عدد من الشركات، بينما تراجع سعر الأسمنت الرمادي مع استقرار أسعار بعض الأصناف الأخرى.

أسعار الحديد والأسمنت اليوم الاثنين 4 أغسطس 2025

أسعار الحديد والأسمنت اليوم الاثنين 4 أغسطس 2025

وأظهرت البيانات الرسمية المعلنة من بوابة الأسعار المحلية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ارتفاع سعر طن الحديد الاستثماري، وتجاوز سعر طن حديد عز حاجز 40 ألف جنيه، بينما تراجع سعر طن الأسمنت الرمادي بأكثر من 130 جنيها مقارنة بأمس.

ونرصد لكم في التقرير من بانكير، تفاصيل أسعار الحديد والأسمنت، اليوم الاثنين، لأبرز الشركات المنتجة لمختلف العلامات التجارية للحديد والأسمنت في السوق المصري.

أسعار الحديد اليوم الاثنين 4 أغسطس 2025

سعر الحديد اليوم

سجلت أسعار الحديد في السوق المحلية ارتفاعا ملحوظا خلال تعاملات اليوم الاثنين 4 أغسطس 2025، بحسب البيانات الرسمية الصادرة عن بوابة الأسعار المحلية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

وسجل سعر طن حديد عز بلغ 40111 جنيها، مرتفعا بقيمة 475 جنيها عن أسعار أمس، بينما شهد متوسط سعر طن الحديد الاستثماري قفزة واضحة، ليصل إلى 37744 جنيهًا، بزيادة قدرها 917 جنيهًا مقارنة بالسعر المسجل في تعاملات أمس.

أسعار الحديد اليوم الاثنين 4 أغسطس 2025 في مصر

سجلت كبرى الشركات المنتجة للحديد زيادات متفاوتة في أسعار البيع اليوم، مع تسجيل شركة عز – كبرى الشركات العاملة في السوق – أعلى سعر لطن الحديد بين مختلف الشركات، وفيما يلي تفاصيل الأسعار المعلنة:

سعر طن حديد عز: 40111 جنيها.

سعر طن الحديد الاستثماري: 37744 جنيها

سعر طن حديد بشاي: 38500 جنيه.

سعر طن حديد المصريين: 38000 جنيه.

سعر طن حديد المراكبي: 37500 جنيه.

سعر طن حديد العشري: 36200 جنيه.

أسعار الأسمنت اليوم الاثنين 4 أغسطس 2025

سعر الأسمنت اليوم

شهدت سوق مواد البناء في مصر، اليوم الاثنين 4 أغسطس 2025، انخفاضًا في سعر طن الأسمنت الرمادي، بينما حافظت بعض الشركات على مستوياتها السعرية دون تغيير يذكر، وسط ترقب من التجار والمستهلكين لاتجاهات الأسعار خلال الأيام المقبلة، خاصة مع تباين مؤشرات الطلب في السوق المحلية.

وسجل طن الأسمنت الرمادي انخفاضًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم، ليبلغ 3877 جنيها للطن، بتراجع قدره 134 جنيها مقارنة بالأسعار المسجلة أمس.

قائمة أسعار الأسمنت اليوم الاثنين 4 أغسطس 2025 في مصر

تنوعت أسعار الأسمنت بين الشركات العاملة في السوق المحلية، حيث شهد بعضها استقرارا بينما سجل البعض الآخر مستويات أقل نسبيا، وجاءت الأسعار على النحو التالي: