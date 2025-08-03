اليمن عاجل: سويسرا تدرس تعديل عرضها لواشنطن بعد فرض رسوم ترامب الجمركية

قال وزير الأعمال السويسري جاي بارميلين، اليوم الأحد، إن الحكومة منفتحة على مراجعة عرضها للولايات المتحدة التي قررت فرض رسوم جمركية مرتفعة على صادرات الدولة الأوروبية.

الرسوم الجمركية على سويسرا

وحذر خبراء من أن تؤدي رسوم استيراد 39% أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى ركود في سويسرا.

أعلى نسب الرسوم الجمركية

أصيبت سويسرا بالصدمة يوم الجمعة بعد أن فرض ترامب عليها واحدة من أعلى نسب الرسوم الجمركية في حين حذرت اتحادات صناعية من تعرض عشرات الآلاف من الوظائف للخطر.

وسيعقد مجلس الوزراء السويسري اجتماعا خاصا غدا الاثنين، لمناقشة خطواته التالية.

وقال بارميلين لهيئة الإذاعة والتلفزيون السويسرية “آر تي إس” إن الحكومة ستتحرك سريعا قبل دخول الرسوم الأمريكية حيز التنفيذ في السابع من أغسطس الجاري.

وتابع: “نحن بحاجة لأن نفهم تماما ما حدث، ولماذا اتخذ الرئيس الأمريكي هذا القرار. وبمجرد أن يكون ذلك متاحاً لنا، يمكننا أن نقرر كيفية المضي قدماً”.

وأضاف: “المدى الزمني قصير وربما يكون من الصعب تحقيق شيء ما بحلول السابع من الشهر الجاري، لكننا سنفعل كل ما في وسعنا لإظهار حسن النية ومراجعة عرضنا”.

وقال بارميلين إن ترامب يركز على العجز التجاري الأمريكي مع سويسرا الذي بلغ 38.5 مليار فرنك سويسري، نحو 48 مليار دولار، العام الماضي، موضحاً أن شراء سويسرا الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة ضمن الخيارات قيد الدراسة.