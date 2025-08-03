الإمارات تعلن عن إطلاق أول قمر صناعي لتتبع الحياة البرية.

أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات، الأربعاء، عن إطلاق أول قمر صناعي مخصص لتتبع الحياة البرية.

وقال رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، عبر صفحته الرسمية على “تويتر”، إنه “ضمن استراتيجية الدولة لتمكين القطاع الخاص، مجموعة من شبابنا الاماراتي الاستثنائي تطلق بنجاح القمر الصناعي غالب”.

وأوضح ابن راشد أن “القمر هو أول قمر صناعي إماراتي مخصص لتتبع الحياة البرية”، مضيفا “كل التوفيق لشركة مارشال انتك دخول هذا القطاع الحيوي، وسيبقى سقف طموحات شباب الامارات دائماً هو السماء”.

ضمن استراتيجية الدولة لتمكين القطاع الخاص.. مجموعة من شبابنا الاماراتي الاستثنائي تطلق بنجاح القمر الصناعي “غالب” .. وهو أول قمر صناعي إماراتي مخصص لتتبع الحياة البرية .. كل التوفيق لشركة مارشال انتك دخول هذا القطاع الحيوي.. وسيبقى سقف طموحات شباب الامارات دائماً هو السماء pic.twitter.com/LWe5WJKdZl

— HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) July 7, 2021

وكان ابن راشد التقى عائلة “بن غالب” الإماراتية، التي عمل أفرادها على تصنيع أقمار صناعية في شركة “مارشال انتك” الإماراتية، وقد بدأت العائلة مشروعها في تصنيع الأقمار الصناعية وهندستها محليا بالكامل منذ 3 سنوات.

ومن المقرر أن يتلو هذا القمر، 6 أقمار أخرى ستليها معنية بجلب القراءات من محطات الطاقة النائية والمحطات العلمية، وسترتبط بآلاف أجهزة التتبع لتوظف لحاجات تتبع مرضى الزهايمر وبعض أصحاب الهمم، بالإضافة إلى تتبع الرياضات الحرجة والسفن والكثير من المجالات البعيدة عن خطوط الاتصال.