اليمن عاجل: أرباح “أم القرى للتنمية” السعودية تقفز 26% بدعم مبيعات الأراضي

سجلت شركة أم القرى للتنمية والإعمار، المدعومة من صندوق الاستثمارات العامة السعودي، نموًا لافتًا في صافي أرباحها خلال الربع الثاني من عام 2025، مدفوعًا بزيادة قوية في الإيرادات نتيجة انتعاش مبيعات الأراضي ضمن مشروعها الرئيسي “وجهة مسار” في مكة المكرمة.

وأظهرت البيانات المالية المنشورة اليوم الأحد على موقع سوق الأسهم السعودية، أن الشركة حققت صافي ربح قدره 237 مليون ريال خلال الفترة من مطلع أبريل وحتى نهاية يونيو 2025، بزيادة نسبتها 26% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فيما ارتفعت الإيرادات بنسبة 16% لتسجل 669 مليون ريال.

ويأتي هذا الأداء القوي بعد أن أعلنت الشركة في يونيو الماضي عن بيع ثلاث قطع أراضٍ بقيمة إجمالية بلغت 666 مليون ريال، ما أضاف ثلاثة مشاريع سكنية جديدة إلى محفظة تطويرها العقاري.

وأوضحت “أم القرى” في بيانها أن الشركة أبرمت اتفاقيات تغطي 25% من إجمالي مخزون الأراضي في مشروع “مسار” حتى نهاية النصف الأول من العام، شملت عمليات بيع وتأجير ومشاريع مشتركة.

وفي خطوة استراتيجية لتعزيز استثماراتها، وقعت الشركة مطلع يوليو مذكرة تفاهم لتأسيس صندوق عقاري خاص بالشراكة مع شركتي “الجزيرة للأسواق المالية”، و”نايف صالح عبدالعزيز الراجحي الاستثمارية”، برأسمال مستهدف 1.4 مليار ريال، يتألف من مساهمات عينية ونقدية، لتصبح بذلك من بين الكيانات المؤسسة للصناديق العقارية المليارية في السوق السعودي.

جدير بالذكر أن سهم “أم القرى للتنمية” سجل ارتفاعًا بنسبة 55% منذ إدراجه في السوق السعودية في مارس الماضي، ما يعكس ثقة المستثمرين في خطط النمو والتوسع التي تنفذها الشركة.