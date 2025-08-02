اليمن عاجل: البنك الدولي يدرج الجزائر ضمن الشريحة العليا من البلدان متوسطة الدخل

أدرجت مجموعة البنك الدولي الجزائر مجدداً ضمن الشريحة العليا من البلدان متوسطة الدخل، للسنة الثانية على التوالي.

جاء ذلك في إطار التحديث السنوي لتصنيف اقتصادات الدول الأعضاء، الذي يصدر مع بداية السنة الجديدة للبنك الدولي، والتي تمتد من 1 يوليو وحتى 30 يونيو من العام التالي، وفقا لوكالة الأنباء الجزائربة.

وبحسب التصنيف، تعد الجزائر من بين عشر دول إفريقية ضمن الشريحة العليا من البلدان متوسطة الدخل، على غرار جنوب إفريقيا والغابون، كما جاءت إلى جانب كل من إيران وليبيا والعراق بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان.

وكان البنك الدولي قد رفع تصنيف الجزائر العام الماضي من الشريحة الدنيا إلى الشريحة العليا للبلدان متوسطة الدخل، بعد مراجعة شاملة للبيانات الاقتصادية المتوفرة.

تحسن الاقتصاد الجزائري

وأرجعت وزارة المالية الجزائرية هذا التحسن إلى مراجعة شاملة لإحصائيات الحسابات الوطنية، أجراها الديوان الوطني للإحصائيات، بهدف تحقيق مطابقة مع المعايير الدولية المعتمدة، ما أسهم في تحسين صورة الاقتصاد الوطني على مستوى المؤسسات المالية العالمية.

وأشارت الوزارة إلى أن إعادة التصنيف اعتمدت أيضاً على ارتفاع الدخل الوطني الخام، ونتائج النمو الاقتصادي، إلى جانب توسع الاستثمارات العامة، وتعزيز أداء القطاعات الإنتاجية، وتحقيق تقدم في الحوكمة المالية، وتطوير نظم تقييم البيانات الإحصائية، مع تحسين تغطية الاقتصاد غير الرسمي.

ويُظهر التصنيف أن نحو 35% من دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أُدرجت في فئة الدول ذات الدخل المرتفع، وهو ما يعكس تحسناً نسبياً في المؤشرات الاقتصادية بالمنطقة.

من جهتها، سجلت منطقة إفريقيا جنوب الصحراء تطورا ملحوظا، حيث تراجعت نسبة الدول المصنفة ضمن فئة الدخل المنخفض من 75% إلى 45%، كما شهدت لأول مرة انتقال أحد بلدانها إلى فئة الدخل المرتفع.

تصنيف الدول حسب الدخل

ويُقسّم البنك الدولي اقتصادات العالم إلى أربع فئات: دول ذات دخل منخفض، ودخل متوسط أدنى، ودخل متوسط أعلى، ودخل مرتفع، بناءً على نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي في العام السابق، مع الأخذ في الاعتبار عوامل مثل النمو الاقتصادي، ومعدل التضخم، وسعر الصرف، والتغيرات السكانية.

ووفقا لمعايير 2024، تصنف الاقتصادات التي لا يتجاوز فيها نصيب الفرد من الدخل القومي 1135 دولاراً ضمن فئة الدخل المنخفض، أما فئة الدخل المتوسط الأدنى فتتراوح بين 1136 و4495 دولارا.

فيما تمتد فئة الدخل المتوسط الأعلى من 4496 إلى 13,935 دولاراً. أما الاقتصادات التي يتجاوز فيها نصيب الفرد هذا السقف فتندرج ضمن فئة الدخل المرتفع.

ويعكس التصنيف السنوي للبنك الدولي التحولات الاقتصادية العالمية، من حيث تحقيق نمو مستدام في عدد من الدول النامية، وزيادة انخراطها في الاقتصاد العالمي، إلى جانب تأثيرات الإصلاحات السياسية والمالية في تحسين تصنيفها الدولي.