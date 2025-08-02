فيسبوك يبدأ بتقليد ميزة الثريد في تويتر

كشفت تقارير تقنية جديدة أن شركة فيسبوك تعمل على اختبار ميزة جديدة مستوحاة من موقع “تويتر” في تطبيقها، وهي الآن متاحة لبعض المستخدمين وستكون متاحة للجميع في الفترة القادمة.

وبدأت “فيسبوك” في اختبار الميزة الجديدة والمسماة ثريد -THREAD ، والمشابهة لميزة موجودة في تويتر، مع عدد صغير من صفحات الشخصيات العامة.

ووفقا لموقع “ديجيتال انفورمايشن وورلد”، قامت “فيسبوك” بمنح بعض المستخدمين خيار إنشاء منشور جديد مرتبط بمنشور سابق.

ووفقًا للتقارير، تهدف الميزة الجديدة إلى ربط المنشورات ببعضها البعض حتى يتمكن المشاهدون من متابعة موضوع بسهولة عبر منشورات متعددة دون الحاجة للبحث عنه في حساب المستخدم.

وكان مستشار وسائل التواصل الاجتماعي “مات نافارا” أول من يرصد هذه الميزة في النسخة التجريبية، ونشر لقطات شاشة للخاصية الجديدة.

ومن المقرر أن تمكن الخاصية الجديدة المستخدمين من عرض المنشورات الإضافية في سلسلة رسائل في موجز الأخبار للمستخدمين على أنها مرتبطة المنشورات السابقة.

وأشارت “فيسبوك” إلى أن المشاركات المترابطة ستأتي بزر “عرض موضوع المنشور” للسماح للمستخدمين بمشاهدة جميع المنشورات في السلسلة المرتبطة ببعضها.

وتعتبر خاصية الـ “ثريد” من المميزات الهامة جدا في تطبيق التغريدات تويتر، إلا أن تويتر يقيد عدد حروف المنشور، في حين سيسمح بعدد أكبر من الحروف، مما يجعل الخاصية الجديدة لفيسبوك متفوقة على الأصلية في تويتر.

ويعتقد أن خاصية الثريد سيكون لها وظيفة مختلفة على تطبيق فيسبوك، وعلى سبيل المثال، يمكن استخدامها عند التدوين المباشرة عن حدث ما أو نشر تحديثات لمنشورات سابقة.

وفي حين يتوقع الخبراء أن تصل الخاصية قريبا على جميع المستخدمين بعد أن حققت نجاحا في التجارب، إلا أن “فيسبوك” لم تؤكد بعد أنها ستطرح الخاصية على نطاق أوسع أو موعد طرحها.

يذكر أن مرحلة الاختبار تعني أن بعض المستخدمين في كل منطقة يمكنهم الحصول على الخاصية الجديدة بشكل عشوائي لاختبارها، حتى تتوصل الشركة إلى التعديلات المناسبة والعثور على الأخطاء التي تتطلب إصلاح قبل طرحها لعامة الناس بشكل متكامل دون الحاجة لتعديلها لاحقا.