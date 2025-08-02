spot_img

ذات صلة

جمع

أخبار

اليمن عاجل: متقاعد عاد للعمل.. كيف يخضع مجددًا لنظام التأمينات الاجتماعية؟

عبد العزيز
عبد العزيز
يعود بعض مستفيدي التأمينات الاجتماعية من المعاشات إلى عمل لعمل خاضع للنظام بناءً على أحكام النظام الجديد قبل بلوغهم سن الـ 65، فكيف يتعامل معه نظام التأمينات الجديد؟
وبحسب دليل الأسئلة الشائعة للتأمينات الاجتماعية، إذا كان أجره أو راتبه الخاضع للاشتراك من عمله الجديد يساوي أو يزيد عن 100% من متوسط الأجور والرواتب لجميع المشتركين في فروع التأمينات الاجتماعية يحق له الجمع بين أجره أو راتبه وما يعادل 50% من معاشه.
وإذا كان أجره أو راتبه الخاضع للاشتراك من عمله الجديد يزيد عن 50% من متوسط الأجور والرواتب لجميع المشتركين في فروع التأمينات الاجتماعية ولا يصل إلى 100% من ذلك المتوسط يحق له الجمع بين أجره أو راتبه وما يعادل 75% من معاشه.

متقاعد عاد للعمل.. كيف يخضع مجددًا لنظام التأمينات الاجتماعية؟- مشاع إبداعي

وإذا كان أجره أو راتبه الخاضع للاشتراك من عمله الجديد يساوي أو يقل عن 50% من متوسط الأجور والرواتب لجميع المشتركين في فروع التأمينات الاجتماعية يحق له الجمع بين أجره أو راتبه وكامل المعاش.

خدمات المنصة التوعوية

يمكن من خلالها الاستفادة من الخدمات التالية:

  • التحقق من كونك مشمول بتعديلات الأنظمة الحالية أو بنظام التأمينات الجديد.
  • التعرف على تفاصيل تعديل سن التقاعد والمدة اللازمة للتقاعد المبكر.
  • معرفة سن التقاعد النظامي والمدة اللازمة للتقاعد المبكر.
  • الاطلاع على مدد الاشتراك والأجور المسجلة والمعاش التقاعدي المتوقع.

عبد العزيز
عبد العزيزhttp://yemenajel.com
المادة السابقة
اليمن عاجل: توقيع بروتوكول تعاون بين «الجمارك» والغرفة التجارية بالقاهرة لتيسير الإجراءات الجمركية
المقالة القادمة
فيسبوك يبدأ بتقليد ميزة الثريد في تويتر
spot_imgspot_img

صفحات

الأكثر شهرة

أحدث المقالات

مرحبًا بك في المصدر الأول لمتابعة أخبار اليمن على مدار الساعة. نغطي آخر أخبار اليمن العاجلة من جميع المحافظات والمناطق، بما في ذلك صنعاء، تعز، عدن، مأرب، الحديدة وغيرها. تابع تطورات الأحداث السياسية، الأمنية، الاقتصادية، والاجتماعية في اليمن الآن لحظة بلحظة.