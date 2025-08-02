اليمن عاجل: متقاعد عاد للعمل.. كيف يخضع مجددًا لنظام التأمينات الاجتماعية؟

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يعود بعض مستفيدي التأمينات الاجتماعية من المعاشات إلى عمل لعمل خاضع للنظام بناءً على أحكام النظام الجديد قبل بلوغهم سن الـ 65، فكيف يتعامل معه نظام التأمينات الجديد؟وبحسب دليل الأسئلة الشائعة للتأمينات الاجتماعية ، إذا كان أجره أو راتبه الخاضع للاشتراك من عمله الجديد يساوي أو يزيد عن 100% من متوسط الأجور والرواتب لجميع المشتركين في فروع التأمينات الاجتماعية يحق له الجمع بين أجره أو راتبه وما يعادل 50% من معاشهوإذا كان أجره أو راتبه الخاضع للاشتراك من عمله الجديد يزيد عن 50% من متوسط الأجور والرواتب لجميع المشتركين في فروع التأمينات الاجتماعية ولا يصل إلى 100% من ذلك المتوسط يحق له الجمع بين أجره أو راتبه وما يعادل 75% من معاشه

وإذا كان أجره أو راتبه الخاضع للاشتراك من عمله الجديد يساوي أو يقل عن 50% من متوسط الأجور والرواتب لجميع المشتركين في فروع التأمينات الاجتماعية يحق له الجمع بين أجره أو راتبه وكامل المعاش.

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