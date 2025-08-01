اليمن عاجل: انخفاض أسعار الذهب اليوم الجمعة 1-8-2025 في مصر بنهاية التعاملات

سجلت أسعار الذهب اليوم الجمعة 1-8-2025 بنهاية التعاملات في مصر، هبوط حاد علي مستوي جميع الأعيرة الذهبية، بعد ارتفاعها خلال بداية تعاملات اليوم، بالتزامن مع تصاعد الأزمات التجارية بين الولايات المتحدة وعدة دول.

انخفاض أسعار الذهب اليوم الجمعة 1-8-2025 بنهاية التعاملات

وسجلت أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر المستويات التالية خلال نهاية التعاملات:-

• سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 5217.25 جنيه للجرام.

• بلغ سعر الذهب عيار 22 نحو 4782.5 جنيها للجرام.

• استقر سعر الذهب عيار 21 عند 4565 جنيها للجرام.

• سجل الذهب عيار 18 نحو 3912.75 جنيها للجرام.

• بينما بلغ سعر الجنيه الذهب 36520 جنيها.

انخفاض أسعار الذهب رغم التوترات التجارية

تزامن انخفاض أسعار الذهب فى الأسواق المحلية مع بدء تنفيذ قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية جديدة على بعض الواردات، ضمن سياسة “الرد بالمثل”، والتي شملت رسوما بلغت 35% على سلع محددة.

أسعار الذهب اليوم

قفزة في أسعار الذهب عالميا

شهدت أسعار الذهب العالمية ارتفاعا ملحوظا خلال تعاملات اليوم الجمعة، بعد صدور بيانات أضعف من المتوقع في سوق العمل الأمريكي، مما عزز من توقعات الأسواق بإمكانية خفض أسعار الفائدة في وقت قريب.

وأظهرت بيانات الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة إضافة 73 ألف وظيفة فقط خلال يوليو، مقارنة بتوقعات بلغت 106 آلاف وظيفة، ما شكل مفاجأة للأسواق ودفع المستثمرين نحو الذهب كملاذ آمن في ظل هذه الضبابية الاقتصادية.

كما ارتفع معدل البطالة إلى 4.2%، مقارنة بـ4.1% في يونيو، وهو ما جاء متماشيا مع التقديرات، إلا أنه يشير إلى تراجع في وتيرة التوظيف، وجرى أيضا تعديل بيانات شهري مايو ويونيو، لتظهر فقدان نحو 258 ألف وظيفة مقارنة بالتقديرات السابقة.

ورغم هذا التباطؤ، كشفت البيانات عن استمرار الضغوط التضخمية، إذ ارتفع متوسط الأجر في الساعة بنسبة 3.9% على أساس سنوي، و0.3% على أساس شهري. كما انخفض معدل المشاركة في القوى العاملة إلى 62.2% بعد أن كان 62.3% في الشهر السابق.

ارتفاع ملحوظ في أسعار الذهب

في أسواق المعادن، ارتفعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 1.3% لتسجل 3393 دولارا للأوقية، كما صعدت الأسعار الفورية بنسبة 1.5% إلى 3340 دولارا للأوقية، بزيادة تجاوزت 50 دولارا، مدفوعة بزيادة الطلب وتزايد الترقب لتوجهات مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.