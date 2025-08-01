بتكوين 40 الف وحدة جاهزة للبيع الأسبوع المقبل

توقعت تقارير مالية أمريكية الاحد بيع نحو 40 الف وحدة من “بتكوين” من قبل “Grayscale Bitcoin Trust”، أكبر صندوق استثماري لـ “بتكوين” في العالم، الاسبوع المقبل، ما قد يؤثر على سعر اكبر عملة مشفرة في العالم.

واشارت التقارير انه نظرًا لطبيعة عمل الصندوق يجب على المستثمرين المؤسسيين الذين يشترون منه مباشرة الاحتفاظ بالأسهم لمدة ستة أشهر قبل البيع في السوق الثانوية.

وبحسب موقع “انسايدر” الامريكي، تنتهي العديد من فترات الاحتفاظ بالعملة الشهر الجاري ومع وجود 650 ألف وحدة بيتكوين في الصندوق يمكن بيع ما يقرب من 5٪ من عملات الصندوق في غضون أسابيع.

ولفت الموقع في تقرير ان بعض المستثمرين قد يشعرون بالقلق من أن بيع تلك الوحدات سيؤدي إلى ضغط هبوطي على سعر سهم الصندوق وأسعار بيتكوين بشكل عام، مضيفا ان فترة البدء في طرح تلك الوحدات تبدأ في 17 الشهر الجاري.

ولاحظ باحثون من شركة “Kraken Intelligence” لاستشارات المالية الامريكية أن بدء عملية اطلاق تلك الوحدات يمكن أن يخلق ضغطًا صعوديًا على أسعار الصندوق وعلى بيتكوين.

وقالت الشركة: “تشكل المؤسسات الكبيرة نسبة مهمة من مالكي ذلك الصندوق الذين سيتم فتح أسهمهم هذا الشهر.. ومن المحتمل أن هذه المؤسسات قامت بتضييق هامش الربح في الفترة الاخيرة حتى لا تؤثر بغير قصد بالأسعار.. ومن المحتمل ان تقوم تلك المؤسسات بشراء البيتكوين من السوق الفوري لتغطية طرح الصندوق ما يمكن ان يعطي دفعة لعملة البيتكوين.”

وأوضح “بنك جي بي مورغان” الامريكي ان بيع تلك الوحدات يمكن ان يمثل “رياحًا معاكسة” لعملة بتكوين.

وقال: “شهد شهر كانون الأول/ ديسمبر، وكانون الثاني/ يناير الماضيين أعلى تدفقات شهرية إلى ذلك الصندوق بقيمة حوالي ملياري دولار و 1.7 مليار دولار على التوالي، ما يعكس إلى حد كبير صفقات تسييل مهمة من قبل صناديق التحوط والمستثمرين الآخرين.

واضاف: “من المرجح أن يبيع هؤلاء المستثمرون على الأقل بعضًا من أسهم الصندوق الخاصة بهم ، ما يمثل ضغطًا هبوطيًا على أسعار الصندوق وأسواق بيتكوين بشكل عام “.

ونقل “انسايدر” عن وليام كويجلي ، أحد مؤسسي عملة “تيثر” المشفرة قوله: إنه قد لا يكون هناك بيع فوري في ذلك التاريخ لأن بعض المؤسسات التي اشترت في الصندوق قبل ستة أشهر أصبحت الآن “تحت الماء” بسبب هبوط سعر بتكوين مضيفا: “أعتقد ان بعضهم سيؤجل البيع على الفور لتجنب تكبد خسارة.”