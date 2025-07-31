اليمن عاجل: لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية تنظم محاضرة توعوية عن الاستثمار وتنويع مصادر الدخل لمنسوبي وزارة الدفاع

في إطار جهودها المستمرة لتعزيز الثقافة المالية، نظّمت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية محاضرة توعوية بعنوان “الاستثمار وتنويع مصادر الدخل”، استهدفت منسوبي الإدارة العامة للخدمات الصحية بوزارة الدفاع، وذلك ضمن سلسلة محاضرات برنامج “واعي المصرفي” في عامه الرابع.

قدّم المحاضرة الأستاذ يوسف السحيمي، رئيس إدارة المطلوبات في البنك العربي الوطني، حيث تناول خلالها أهمية الاستثمار كأداة فاعلة لتحقيق الاستقرار المالي، وطرق تنويع مصادر الدخل وفقاً لأهداف الأفراد واحتياجاتهم. كما تطرّق إلى الأدوات المالية المتاحة في السوق المحلي وأسس اتخاذ قرارات استثمارية واعية قائمة على فهم المخاطر والعوائد.

شهدت المحاضرة تفاعلًا كبيرًا من الحضور، الذين أثروا النقاش بأسئلتهم واستفساراتهم حول التطبيقات العملية للاستثمار ودور الخدمات المصرفية في دعم التخطيط المالي الشخصي.

وتُعد هذه المبادرة جزءًا من الجهود التوعوية التي تقودها اللجنة الاعلامية بالشراكة مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة، بهدف رفع مستوى الوعي المالي وتعزيز سلوكيات الادخار والتخطيط المالي لدى مختلف شرائح المجتمع.