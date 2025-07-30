اليمن عاجل: لم نتخذ قرارات بشأن أسعار الفائدة في اجتماع سبتمبر

قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول، إنه لم يتم اتخاذ قرارات بشأن أسعار الفائدة في اجتماع سبتمبر.

وأضاف باول، في المؤتمر الصحفي عقب إعلان معدل الفائدة الفيدرالية، أن الاقتصاد الأمريكي في وضع قوي، معتقدا أن موقف السياسية النقدية الحالي يجعلنا في وضع جيد للرد في الوقت المناسب.

وتابع: معدل البطالة منخفض ويظل في نطاق ضيق، وأتوقع ارتفاعا في نفقات الاستهلاك الشخصي 2.5% وفي الإنفاق الأساسي 2.7% خلال 12 شهرا حتى يونيو.

قررت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة FOMC التابعة لبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، تثبيت أسعار الفائدة اليوم الأربعاء 30 يوليو 2025، عند 4.25% – 4.50%.

جاء ذلك بالرغم من مطالبة الرئيس دونالد ترامب مجددًا للبنك المركزي الأمريكي بخفض تكاليف الاقتراض خلال زيارة رئاسية نادرة لمقره في واشنطن.