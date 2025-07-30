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اليمن عاجل: الأرصاد يكشف لـ “اليوم” طقس أغسطس.. حرارة مرتفعة شمالًا وأمطار جنوبًا

عبد العزيز
عبد العزيز
كشف المركز الوطني للأرصاد عن توقعاته المناخية لشهر أغسطس المقبل، الذي يبدأ يوم الجمعة، مشيرًا إلى أن آخر أشهر فصل الصيف سيشهد ظواهر جوية متباينة على مختلف مناطق المملكة.
ويُتوقع أن تسجل درجات الحرارة ارتفاعًا ملحوظًا عن معدلاتها الطبيعية في أجزاء من شمال وشرق البلاد، بالتزامن مع هطول أمطار أغزر من المعتاد على المناطق الجنوبية والغربية.

ارتفاع درجات الحرارة

وفي التفاصيل، أوضح المتحدث الرسمي للمركز حسين القحطاني أن التوقعات تشير إلى ارتفاع درجات الحرارة بمقدار درجة فاصلة اثنتين مئوية فوق المعدل السنوي على أجزاء من مناطق الجوف، وحائل، والقصيم، وتبوك، والمنطقة الشرقية. ويأتي هذا الارتفاع المتوقع استمرارًا لموجة الصيف الحالية التي تشهدها تلك المناطق.

الأرصاد يكشف لـ

وعلى النقيض، من المتوقع أن تشهد الأجزاء الجنوبية من المملكة موسم أمطار أكثر نشاطًا من المعتاد، حيث يُتوقع هطول أمطار بمعدل أعلى من الطبيعي على مناطق جازان، والباحة، ونجران، وعسير. وتمتد فرصة الأمطار لتشمل أجزاءً من مناطق المدينة المنورة، ومكة المكرمة، بالإضافة إلى الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية ومنطقة الرياض.
ويُشير هذا التباين المناخي إلى استمرار ديناميكية الطقس الصيفي في المملكة، حيث تتداخل التأثيرات المدارية مع المنخفضات الموسمية، ما يجعل من شهر أغسطس مرحلة انتقالية ذات طابع متقلب، تتطلب المتابعة المستمرة لحالة الطقس واتباع التعليمات الوقائية.

عبد العزيز
عبد العزيزhttp://yemenajel.com
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