اليمن عاجل: الأرصاد يكشف لـ “اليوم” طقس أغسطس.. حرارة مرتفعة شمالًا وأمطار جنوبًا

ويُتوقع أن تسجل درجات الحرارة ارتفاعًا ملحوظًا عن معدلاتها الطبيعية في أجزاء من شمال وشرق البلاد، بالتزامن مع هطول أمطار أغزر من المعتاد على المناطق الجنوبية والغربية.
ارتفاع درجات الحرارة
وعلى النقيض، من المتوقع أن تشهد الأجزاء الجنوبية من المملكة موسم أمطار أكثر نشاطًا من المعتاد، حيث يُتوقع هطول أمطار بمعدل أعلى من الطبيعي على مناطق جازان، والباحة، ونجران، وعسير. وتمتد فرصة الأمطار لتشمل أجزاءً من مناطق المدينة المنورة، ومكة المكرمة، بالإضافة إلى الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية ومنطقة الرياض.
ويُشير هذا التباين المناخي إلى استمرار ديناميكية الطقس الصيفي في المملكة، حيث تتداخل التأثيرات المدارية مع المنخفضات الموسمية، ما يجعل من شهر أغسطس مرحلة انتقالية ذات طابع متقلب، تتطلب المتابعة المستمرة لحالة الطقس واتباع التعليمات الوقائية.