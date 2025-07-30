اليمن عاجل: السيطرة على حريق بمركب حاويات في البحر الأحمر دون خسائر بشرية

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، مساء الثلاثاء، عن نجاح وحدات الطوارئ البحرية التابعة لعدد من شركات القطاع في السيطرة الكاملة على حريق اندلع في غرفة ماكينات مركب الحاويات “PUMBA” التابعة لشركة “MSC” العالمية، أثناء عبورها المجرى الملاحي بالبحر الأحمر، دون وقوع أي خسائر بشرية.

وأوضحت الوزارة، في بيان رسمي، أنها تلقت إخطارًا من غرفة المراقبة البحرية بمدينة غارب يفيد بإطلاق المركب استغاثة بعد اندلاع الحريق على بُعد نحو 3 أميال بحرية من منصة “جنوب شرق الحمد” التابعة للشركة العامة للبترول.

وفور تلقي البلاغ، تم التنسيق السريع مع الجهات المعنية، وتوجيه عدد من القاطرات والوحدات البحرية المتخصصة إلى موقع الحادث، والتي شملت: (القاطرة Black Panther-القاطرة Ocean Dahab-القاطرة PMS-4-القاطرة Misr-Gulf 15).

وبفضل الجهود المشتركة، تمكنت الوحدات من السيطرة على الحريق خلال فترة وجيزة، دون حدوث أي إصابات أو خسائر في الأرواح، كما تم قطر المركب إلى منطقة الانتظار البحرية الآمنة بعيدًا عن مناطق التشغيل وممرات الملاحة النشطة.

وأكدت وزارة البترول أن المركب لا يتبع أيًا من شركات القطاع، لكن تدخل وحدات الإنقاذ التابعة لها جاء التزامًا بالدور الوطني والمهني للقطاع في دعم جهود الدولة لمواجهة الطوارئ البحرية، وحماية الأرواح، وتأمين البيئة البحرية وسلامة الملاحة.

وأضافت أن استجابة قطاع البترول تمت بسرعة وكفاءة عالية، بفضل توافر وحدات بحرية مجهزة وكوادر فنية مدربة على مواجهة الحوادث الطارئة، وهو ما ساعد في احتواء الحريق والحيلولة دون تفاقمه أو امتداده لمناطق أخرى.

وشددت الوزارة على أن التدخل السريع يعكس الجاهزية الكاملة لمنظومة الطوارئ في شركات البترول، وقدرتها على التعامل مع الحوادث البحرية التي قد تطرأ، بما يضمن استقرار الملاحة البحرية وسلامة الأفراد والمنشآت.

واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على استمرار التنسيق مع الجهات المعنية لتعزيز إجراءات السلامة البحرية، وضمان الاستعداد الدائم للتعامل مع أي طوارئ مماثلة، مشيدة بتعاون الأطقم البحرية والفنية التي شاركت في المهمة.