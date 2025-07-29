اليمن عاجل: ترامب صاحب الكلمة الفاصلة في تمديد الهدنة التجارية مع الصين

قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، اليوم الثلاثاء، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيكون له الكلمة الفاصلة فيما يتعلق بمسألة تمديد الهدنة التجارية بين بلاده والصين.

من جانبه، قال الممثل التجاري الأمريكي، جيمسون غرير، إن تمديد تعليق الرسوم الجمركية لمدة 90 يوما يعتبر من بين الخيارات المطروحة للموافقة، وسط ترجيحات بعقد لقاء يجمع المفاوضين التجاريين من كلا البلدين مجددا خلال حوالي 90 يوما.

واستطرد الممثل التجاري قائلا: “سنبلغه (ترامب) بالعملية التي أجريناها هنا. لقد عقدنا اجتماعات بناءة بالتأكيد، وسنعود بتقرير إيجابي. أما تمديد الهدنة، فهو من سيقرره”.

المفاوضات بين الولايات المتحدة والصين

يأتي ذلك هذا الإعلان بعد مفاوضات بين الولايات المتحدة والصين عقدت على مدار يومين في مدينة ستوكهولم السويدية بهدف تخفيف حدة التوترات بشأن الرسوم الجمركية بين أكبر اقتصادين في العالم.

وتنتهي المهلة التي حددتها الولايات المتحدة للصين ورفعت خلالها تطبيق الرسوم الجمركية المرتفعة في 12 أغسطس/، والتي تهدف للتوصل إلى اتفاق دائم بشأن الرسوم الجمركية بين الجانبين، بعدما توصل البلدان إلى اتفاقات أولية في مايو ويونيو لإنهاء تبادلهما فرض رسوم جمركية مرتفعة ووقف تصدير المعادن الأرضية النادرة بعد تصعيد استمر لأسابيع.