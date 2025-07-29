سعر هواتف سامسونج Galaxy Z Fold3 وGalaxy Z Flip3

تواصل التسريبات الخاصة بهواتف سامسونغ القابلة للطي؛ المقرر طرحها في الـ 11 من شهر أغسطس المقبل، في الكشف عن المواصفات والتصميمات المتوقعة. واليوم، كشفت أحدث التسريبات عن السعر المتوقع لإصدارات سامسونغ القادمة من الهواتف القابلة للطي Galaxy Z Fold3 وZ Flip3.

ولقد رصدت الهواتف مؤخراً في قاعدة بيانات ” TENAA “، كما كشفت التسريبات عن السعر المتوقع للهاتفين، حيث يأتي هاتف Galaxy Fold3 بسعر يتراوح بين ما (1655 دولارًا – 1741 دولارًا أمريكيًا) بينما سيتم بيع هاتف Galaxy Z Flip3 بسعر يتراوح (1045 دولارًا – 1110 دولار أمريكي).

ولقد رصدت الأسعار المتوقعة لكلتا الهاتفين على منشور على منتدى Naver Blog الكوري الجنوبي، ولقد نشرت تسريبات سابقة حول سعر هواتف Galaxy Z Fold3 وZ Flip3، حيث أشارت هذه التسريبات إلى أن الإصدارات الجديدة تأتي بمستوى تسعير أقل بنسبة 20% مقارنة بالجيل السابق من أجهزة سامسونغ القابلة للطي.

أيضاً كانت العملاق الكوري الجنوبي قد أطلقت هاتف Galaxy Z Fold2 العام الماضي بسعر 2088 دولارا في سوق كوريا الجنوبية، بينما انطلق هاتف Z Flip بسعر 1435 دولارا. كما أن هناك معلومة أخرى مثيرة للاهتمام تشير إلى أن سامسونغ تخطط لإطلاق عروض باستبدال الإصدارات السابقة من هواتفها القابلة للطي بالإصدارات الجديدة، على أن يحصل المستخدمين على أفضل الأسعار عند الاستبدال.

وتستعد شركة سامسونغ الكورية الجنوبية لاستضافة حدث Galaxy Unpacked في 11 أغسطس المقبل، للكشف عن هاتفي Galaxy Z Fold3 وZ Flip3 ، وساعتين ذكيتين جديدتين، ومجموعة جديدة من سماعات الأذن اللاسلكية.

وبالنسبة لهاتف Galaxy Z Flip3 سيأتي الهاتف بشاشة AMOLED تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هيرتز ليحاكي هاتفي Galaxy Z Fold2 و Galaxy Note20 Ultra.وسينطلق الهاتف بطبقة حماية من زجاج Gorilla Glass Victus من جميع جهات الهاتف، كما يضم الهاتف شاشة بحجم أكبر إلى جانب وحدة الكاميرا لدعم المستخدم بمزيد من التفاصيل حول الإشعارات المستلمة.

كما تشير التقارير إلى أن سامسونغ تقدم هاتف Galaxy Z Flip3 بحواف نحيفة، لذا ستتميز إطارات الشاشة بحجم أنحف مقارنة بإصدار الشركة السابق، أيضاً من المتوقع وفقاً للتسريبات أن يضم الهاتف مكبرات صوتية ستريو. على صعيد أخر، يأتي هاتف Galaxy Z Fold 3 بشاشة عرض Super AMOLED Infinity-O بحجم 6.2 بوصة وشاشة Super AMOLED قابلة للطي مقاس 7.5 بوصة، كما تأتى كلتا الشاشتين تتميزان بمعدل تحديث يبلغ 120 هرتز و HDR10 +.

وسيتم تشغيل الهاتف بمعالج Snapdragon 888، مقترناً بذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 12 غيغابايت / 16 غيغابايت وتخزين 256 غيغابايت / 512 غيغابايت، ومكبرات صوت استريو، وتصنيف IP رسمي. ويمكن أن يحتوي الهاتف على كاميرا 16 ميغابكسل تحت الشاشة أسفل الشاشة الداخلية القابلة للطي، وكاميرا سيلفي 10 ميغابكسل على شاشة الغطاء.

وفي الخلف يحتوي الهاتف على إعداد كاميرا ثلاثية، إذ تأتي الرئيسية بدقة 12 ميغابكسل، وكاميرا 12 ميغابكسل، وكاميرا ثالثة بدقة 12 ميغابكسل.