spot_img

ذات صلة

جمع

أخبار

اليمن عاجل: ملتقى توعوي بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص

عبد العزيز
عبد العزيز
نظم فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة المدينة المنورة ملتقى توعويًا بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص برعايه مدير عام فرع وزاره الموارد البشرية والتنميه الاجتماعيه المهندس عبدالله بن غازي الصاعدي ، ومشاركة فاعله من الجهات الحكومية والجمعيات التخصصية، بهدف رفع الوعي المجتمعي وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية.

وشهد الملتقى حضورا واسعا، حيث ناقش المشاركون أبرز التحديات والجهود الوطنية في مكافحة هذه الجريمة.

وأكدت عبير بنت عبدالله أبوربعيه مساعد المدير العام لقطاع التنمية خلال كلمتها، على التزام المملكة بمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، انسجامًا مع رؤية 2030، مشيدة بجهود الجهات والتكامل فيما بينهم.

وتخلل الملتقى عروض توعوية، واستعراض آليات الإبلاغ والتعاون، وفي الختام تم تكريم المشاركين تقديرًا لمساهماتهم الفاعلة.

عبد العزيز
عبد العزيزhttp://yemenajel.com
المادة السابقة
اليمن عاجل: 16 مشروعًا بـ500 مليون دولار بدعم شركاء التنمية لتعزيز العمل البيئي
المقالة القادمة
سعر هواتف سامسونج Galaxy Z Fold3 وGalaxy Z Flip3
spot_imgspot_img

صفحات

الأكثر شهرة

أحدث المقالات

مرحبًا بك في المصدر الأول لمتابعة أخبار اليمن على مدار الساعة. نغطي آخر أخبار اليمن العاجلة من جميع المحافظات والمناطق، بما في ذلك صنعاء، تعز، عدن، مأرب، الحديدة وغيرها. تابع تطورات الأحداث السياسية، الأمنية، الاقتصادية، والاجتماعية في اليمن الآن لحظة بلحظة.