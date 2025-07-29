اليمن عاجل: ملتقى توعوي بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص

نظم فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة المدينة المنورة ملتقى توعويًا بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص برعايه مدير عام فرع وزاره الموارد البشرية والتنميه الاجتماعيه المهندس عبدالله بن غازي الصاعدي ، ومشاركة فاعله من الجهات الحكومية والجمعيات التخصصية، بهدف رفع الوعي المجتمعي وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية.

وشهد الملتقى حضورا واسعا، حيث ناقش المشاركون أبرز التحديات والجهود الوطنية في مكافحة هذه الجريمة.

وأكدت عبير بنت عبدالله أبوربعيه مساعد المدير العام لقطاع التنمية خلال كلمتها، على التزام المملكة بمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، انسجامًا مع رؤية 2030، مشيدة بجهود الجهات والتكامل فيما بينهم.



وتخلل الملتقى عروض توعوية، واستعراض آليات الإبلاغ والتعاون، وفي الختام تم تكريم المشاركين تقديرًا لمساهماتهم الفاعلة.