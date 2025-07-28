اليمن عاجل: التصنيع المحلي للهواتف المحمولة ارتفع بنسبة 300%

قال المهندس محمد إبراهيم، رئيس قطاع حوكمة السوق بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إن الدولة لا تطبق أي رسوم جمركية بأثر رجعي على الهواتف المحمولة التي تم إدخالها قبل 1 يناير 2025، موضحا أن من يُدخل هاتفًا واحدًا فقط من الخارج يُعفى من الضرائب والرسوم الجمركية.

حجم الهواتف المعفاة من الجمارك

وأضاف إبراهيم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” المذاع على قناة “الحدث اليوم” أنه تم إعفاء نحو 650 ألف هاتف محمول من الرسوم الجمركية منذ بداية يناير وحتى الآن، مضيفًا أن هذه الأجهزة تعمل حاليًا داخل السوق المصري دون أن تحصل عليها أي رسوم جمركية، في إطار تطبيق الضوابط الجديدة بدقة وعدالة.

عمليات تهريب الهواتف المحمولة

وأوضح، أن عمليات تهريب الهواتف المحمولة انخفضت بنسبة 70%، نتيجة تفعيل منظومة حوكمة السوق وتطبيق نظام التسجيل المسبق للأجهزة المحمولة، وهو ما أسهم في تقليل الفاقد وتفادي التحايل على النظام الجمركي، مؤكدا أن مراجعة الإجراءات كشفت عن 13 ألف هاتف تم إعفاؤهم بشكل غير صحيح، ما استدعى تطبيق الرسوم الجمركية عليهم بأثر فوري لأنهم خالفوا القواعد ولم يطابقوا المعايير المعتمدة.

وأكد، أن التصنيع المحلي للهواتف المحمولة شهد زيادة بنسبة 300%، مؤكدا أن معظم الهواتف العالمية المعروضة في المحلات المصرية تصنع محليا الآن، وهو ما يمثل دعما حقيقيا للصناعة الوطنية، مشددا على أن الهدف ليس تحصيل الرسوم الجمركية، بل تقليل الاستيراد، من أجل خفض فاتورة استيراد الهواتف المحمولة التي تبلغ نحو 2 مليار دولار سنويًا، وتوفير العملة الصعبة ودعم المنتج المحلي.