تعمل أبل على ميزة خدمة الشراء الآن والدفع لاحقًا

ميزة خدمة الشراء الآن والدفع لاحقًا من أبل

أفادت بلومبرج أن شركة آبل تعمل على أحد مكونات خدمة Apple Pay التي تتيح للمستخدمين الدفع على أقساط. ستضع هذه الخطوة شركة أبل في منافسة مباشرة مع شركات التكنولوجيا المالية الأحدث التي تقدم خدمات الشراء الآن والدفع لاحقًا مثل Affirm و Afterpay و Klarna.

لقد نمت خدمة المستهلكين الذين يتسوقون بشكل متزايد عبر الإنترنت عبر بطاقات الائتمان التقليدية.

ذكرت وكالة بلومبرج أن الخدمة المعروفة داخليًا باسم Apple Pay Later ، ستستخدم Goldman Sachs كمقرض. ويمكن لأي شخص يقوم بعملية شراء باستخدام Apple Pay على جهاز iPhone أو أي جهاز آخر أن يدفع ثمنها بأربع مدفوعات بدون فوائد يتم سدادها كل أسبوعين. أو يمكنهم الدفع على مدى عدة أشهر مع الفائدة ، باستخدام بطاقة ائتمان يختارها المستهلك.

أفيرم Affirm ، أحد أفضل الاكتتابات العامة التكنولوجية الأفضل أداءً في العام بعد إدراجها في يناير وقام مستثمرو رأس المال الاستثماري بضخ مئات الملايين في هذا المكان للخدمات المالية.

المصدر:theinformation