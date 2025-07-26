سعر ومواصفات هاتف سامسونج جالاكسي A12

تم إطلاق هاتف Samsung Galaxy A12 في 24 نوفمبر 2020. يأتي الهاتف بشاشة تعمل باللمس مقاس 6.50 بوصة بدقة 720 × 1600 بكسل ونسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 20: 9. يتم تشغيل Samsung Galaxy A12 بواسطة معالج MediaTek Helio P35 (MT6765) ثماني النواة 1.8 جيجاهرتز والذي يتميز بـ 4 نوى مسجلة بسرعة 1.8 جيجاهرتز و 4 نوى مسجلة بسرعة 2.3 جيجاهرتز.

يأتي مع ذاكرة وصول عشوائي سعتها 4 جيجابايت.

يعمل Samsung Galaxy A12 بنظام Android 10 ويتم تشغيله بواسطة بطارية بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة ويدعم Samsung Galaxy A12 الشحن السريع الخاص.

فيما يتعلق بالكاميرات ، فإن هاتف Samsung Galaxy A12 الموجود في الخلف يحتوي على كاميرا أساسية بدقة 48 ميجابكسل بفتحة عدسة f / 2.0 ؛ كاميرا بدقة 5 ميجابكسل بفتحة عدسة f / 2.2 ؛ كاميرا بدقة 2 ميجابكسل بفتحة عدسة f / 2.4 ، وكاميرا بدقة 2 ميجابكسل بفتحة عدسة f / 2.4. يحتوي إعداد الكاميرا الخلفية على ضبط تلقائي للصورة. تتميز بكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل لالتقاط صور سيلفي بفتحة عدسة f / 2.2.

يعمل Samsung Galaxy A12 على نظام One UI Core 2.5 الذي يعتمد على Android 10 ويأتي مع ذاكرة 64 جيجابايت من التخزين المدمج الذي يمكن توسيعه عبر بطاقة microSD (حتى 1000 جيجابايت).

Samsung Galaxy A12 هو هاتف محمول ثنائي الشريحة (GSM و GSM) يقبل بطاقات Nano-SIM.

يبلغ قياس الهاتف (الارتفاع × العرض × السمك) A12 164.00 × 75.80 × 8.90 ملم ويزن 205.00 جرام. تم إطلاقه بألوان الأسود والأزرق والأبيض.

تشمل خيارات الاتصال على Samsung Galaxy A12 شبكة Wi-Fi و GPS و USB Type-C و 3G و 4G.

تتضمن المستشعرات الموجودة في الهاتف مقياس التسارع ومستشعر الإضاءة المحيطة ومستشعر القرب ومستشعر بصمات الأصابع.

مراجعة سريعة لأهم مواصفات Samsung Galaxy A12

الشاشة الحجم 6.5 بوصة

الدقة 720 × 1600 بكسل

النظام اندرويد 10 ، قابل للترقية إلى اندرويد 11 ، One UI 3.1

الذاكرة فتحة مخصصة لذاكرة خارجية ذاكرة داخلية 32 جيجا بايت ورام 2 جيجا بايت ، 32 جيجا بايت رام 3 جيجا بايت ، 64 جيجا بايت 4 جيجا بايت رام ، 128 جيجا بايت 4 جيجا بايت رام ، 128 جيجا بايت 6 جيجا رام

الكاميرا الخلفية 48 ميجابكسل ، f / 2.0 ، 26 مم (عرض) ، AF

5 ميجابيكسل ، f / 2.2 ، 123 درجة (فائقة الاتساع)

2 ميجابكسل ، f / 2.4 ، (ماكرو)

2 ميجابكسل ، f / 2.4 ، (عمق)

الكاميرا الامامية 8 ميجابيكسل ، f / 2.2

فيديو 1080p @ 30fps

الميزات بصمة (مثبتة على الجانب) ، مستشعر مقياس تسارع

ومستشعر القرب الافتراضي

البطارية 5000 امبير غير قابلة للازالة، وتدعم الشحن السريع

الالوان الاسود ، الابيض، الازرق، الاحمر







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