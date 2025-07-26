اليمن عاجل: تعليم عسير يعلن إغلاق إدارات التعليم في عدد من المحافظات

أصدر مدير عام التعليم بمنطقة عسير فهد بن صالح عقالا اليوم قرارًا إداريًا يقضي بإغلاق إدارات التعليم في عدد من المحافظات، وذلك في إطار خطة التحول المعتمدة لتوحيد الحوكمة ورفع كفاءة الأداء وفق الأنظمة واللوائح المعتمدة من وزارة التعليم.

وشمل القرار إغلاق إدارات التعليم في كل من: بيشة، ومحايل عسير، وسراة عبيدة، ورجال ألمع، وظهران الجنوب، والنماص، على أن تتم عملية التحول وفق الإجراءات النظامية والتنفيذية المتبعة.

وأوضح القرار أن تنفيذ هذه الخطوة يأتي استنادًا إلى الصلاحيات الممنوحة لمدير عام التعليم بموجب القرار الوزاري رقم (910495/1)، واستكمالًا لخطة التحول المؤسسي المعتمدة من قبل وزارة التعليم، بهدف تعزيز كفاءة إدارة التعليم وتحقيق التكامل بين إدارات ومكاتب التعليم في المنطقة.



وشدد القرار على الجهات المعنية باستكمال الإجراءات التنفيذية للتحول، حيث أوكل إلى:

أمين لجنة اختيار القيادات التعليمية: استكمال المهام المتعلقة بترشيح القيادات التربوية وفق اللوائح المنظمة.

مساعد المدير العام للخدمات: استكمال الإجراءات النظامية ذات العلاقة.

مساعد المدير العام للشؤون التعليمية: تنفيذ ما يلزم من إجراءات تربوية وتعليمية.

إدارة الموارد البشرية: إنهاء الجوانب الإدارية والتنظيمية الخاصة بالموظفين.

فريق مشروع التحول: متابعة الإجراءات التنظيمية في المحافظات المستهدفة.

ونص القرار على أن يُعمل به اعتبارًا من تاريخ صدوره، ويلغى كل ما يتعارض معه من قرارات سابقة، كما يُبلّغ كل من يلزم لتنفيذه كلٌ فيما يخصه، على أن تُحفظ نسخة أصلية منه لدى فريق مشروع التحول التابع لمنظومة الحوكمة في الإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير.