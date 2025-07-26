اليمن عاجل: أسعار الفضة اليوم السبت 26 يوليو 2025.. جميع العيارات والسبائك

أسعار الفضة اليوم السبت 26 يوليو 2025 تشهد استقرارًا نسبيًا في الأسواق المحلية والعالمية، مع ارتفاع طفيف في الأسواق العالمية مدعوم بزيادة الطلب الصناعي وتذبذب سعر الدولار.

ويأتي هذا الاستقرار وسط اهتمام متزايد من المستثمرين بالمعادن الثمينة كملاذ آمن، خاصة في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية.

وتظل الفضة خيارًا جذابًا للمستثمرين وعشاق المجوهرات في مصر، حيث تجمع بين القيمة الاستثمارية والجمالية.

وفي هذا التقرير، من بانكير، نستعرض أحدث أسعار الفضة في مصر والعالم، مع التركيز على العيارات المختلفة، وأسعار المصنعية، والسبائك الفضية، لتقديم دليل شامل للمهتمين بالاستثمار أو اقتناء المجوهرات الفضية.

سعر جرام الفضة اليوم في مصر

وتتأثر أسعار الفضة في مصر بشكل مباشر بالأسعار العالمية وسعر صرف الدولار، مما يجعلها عرضة للتقلبات اليومية، وفيما يلي أحدث أسعار جرام الفضة لمختلف العيارات اليوم السبت 26 يوليو 2025، وفقًا لتقارير الأسواق المحلية:

الفضة النقية (عيار 999): 65.25 جنيه مصري للجرام.

الفضة البريطانية (عيار 958): 63.71 جنيه مصري للجرام.

الفضة الإسترلينية (عيار 925): 61.51 جنيه مصري للجرام.

فضة العملات (عيار 900): 59.85 جنيه مصري للجرام.

فضة المجوهرات (عيار 835): 54.53 جنيه مصري للجرام.

الفضة المصرية (عيار 800): 52.25 جنيه مصري للجرام.

الفضة (عيار 750): 49.88 جنيه مصري للجرام.

الفضة (عيار 700): 46.55 جنيه مصري للجرام.

الفضة (عيار 600): 39.15 جنيه مصري للجرام.

الفضة (عيار 500): 32.63 جنيه مصري للجرام.

سعر جرام الفضة 925 اليوم

وتعد الفضة عيار 925، المعروفة باسم الفضة الإسترلينية، الأكثر شيوعًا في السوق المصري بفضل جودتها العالية واستخدامها الواسع في صناعة المجوهرات.

واليوم السبت 26 يوليو 2025، سجل سعر جرام الفضة عيار 925 حوالي 61.51 جنيه مصري بدون احتساب المصنعية، وفقًا لآخر تحديثات الأسواق المحلية.

أسعار الفضة اليوم

سعر جرام الفضة 925 بالمصنعية اليوم

وتضاف تكلفة المصنعية إلى سعر الفضة عند شراء المشغولات الفضية، وتشمل أجرة التصنيع والتصميم. تتراوح تكلفة المصنعية لجرام الفضة عيار 925 في مصر بين 20 و50 جنيهًا، حسب تعقيد التصميم ومهارة الصائغ.

ويتراوح سعر جرام الفضة عيار 925 بالمصنعية اليوم بين 81.51 و111.51 جنيه مصري، مما يجعلها خيارًا جذابًا للمشترين الباحثين عن الجودة بأسعار معقولة.

سعر جرام الفضة الإيطالي اليوم

وتتميز الفضة الإيطالية عيار 925 بجودتها العالية وتصاميمها الأنيقة، مما يجعلها مفضلة لعشاق المجوهرات الفاخرة.

واليوم السبت 26 يوليو 2025، سجل سعر جرام الفضة الإيطالية عيار 925 حوالي 61.51 جنيه مصري بدون المصنعية، ويصل مع المصنعية إلى حوالي 125 جنيهًا للجرام، حسب جودة التصميم ومكان الشراء.

أسعار سبائك الفضة اليوم

وتمثل السبائك الفضية خيارًا استثماريًا آمنًا للمستثمرين الراغبين في الاحتفاظ بقيمة أموالهم بعيدًا عن تقلبات السوق، وفيما يلي أحدث أسعار سبائك الفضة اليوم السبت 26 يوليو 2025:

سبيكة فضة 10 جرامات: 608.79 جنيه مصري.

سبيكة فضة 50 جرامًا: 4,171 جنيه مصري.

سبيكة فضة 100 جرام: 8,340 جنيه مصري.

سبيكة فضة 500 جرام: 41,700 جنيه مصري.

سبيكة فضة 1 كيلو: 83,400 جنيه مصري.

وتظل أسعار السبائك الفضية خيارًا عمليًا للاستثمار طويل الأمد، حيث تتميز بالنقاء العالي والقيمة الثابتة.

وتظل الفضة اليوم السبت 26 يوليو 2025 خيارًا استثماريًا وجماليًا جذابًا في السوق المصري والعالمي، حيث تجمع بين القيمة الاقتصادية والجاذبية الجمالية.

ومع استقرار الأسعار نسبيًا وتوقعات بارتفاع محتمل في الأشهر القادمة، يُنصح المستثمرون ومحبو المجوهرات بمتابعة تحركات السوق عن كثب لاستغلال الفرص المتاحة.

وسواء كنت تبحث عن استثمار آمن من خلال السبائك أو اقتناء قطع مجوهرات أنيقة من الفضة الإسترلينية أو الإيطالية، فإن الفضة توفر توازنًا مثاليًا بين السعر والقيمة.