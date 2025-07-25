اليمن عاجل: المملكة المتحدة مضطرة لاتخاذ “قرارات صعبة” لمعالجة “ضغوط الإنفاق

قال صندوق النقد الدولي إن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون سوف يضطر إلى انتهاك تعهد حزب العمال في بيانه الانتخابي بعدم زيادة الضرائب على “العمال” أو إلغاء القفل الثلاثي لمعاشات التقاعد الحكومية لتخفيف الضغوط على المالية العامة.

وفي تقرير نُشر اليوم الجمعة، قالت الهيئة المالية الدولية إن المملكة المتحدة ستحتاج إلى اتخاذ “قرارات صعبة” لمعالجة “ضغوط الإنفاق الجديدة وإعادة بناء الاحتياطيات المالية”.

وأضاف صندوق النقد الدولي أن البديل لرفع ضريبة القيمة المضافة أو ضريبة الدخل أو التأمين الوطني أو إلغاء القفل الثلاثي سيكون فرض رسوم على الأشخاص الأكثر ثراءً لاستخدام نظام الخدمات الصحية الوطنية.

يأتي هذا في وقت تفكر فيه المستشارة في الضرائب التي يتعين عليها أن تفرضها في ميزانية الخريف هذا لإصلاح ثقب في المالية العامة ناجم عن النمو الأقل من المتوقع والتراجع عن خفض أسعار الوقود والرعاية الاجتماعية في فصل الشتاء .

ويأتي ذلك في أعقاب تحذيرات مماثلة من معهد الدراسات المالية الذي حذر في مارس من أن المستشار قد يضطر إلى رفع الضرائب في الخريف، في حين قال مكتب مسؤولية الميزانية في وقت سابق من هذا الشهر إن القفل الثلاثي من المقرر أن يكلف ثلاثة أمثال ما كان متوقعا بحلول نهاية العقد.

وتضمن بيان حزب العمال للانتخابات العامة لعام 2024 التزامًا “بعدم زيادة الضرائب على العمال”، وهو ما حددته الوثيقة بعدم زيادة “التأمين الوطني، أو المعدلات الأساسية، أو الأعلى، أو الإضافية لضريبة الدخل، أو ضريبة القيمة المضافة”.

وأعلن ريفز بعد ذلك عن زيادة مساهمات أصحاب العمل في التأمين الوطني في ميزانية أكتوبر الماضي ، لكنه زعم أن هذا ينطبق على أصحاب العمل وليس الموظفين، وهو ما يتفق مع تعهد البيان الانتخابي.

ولكن في التقرير السنوي لصندوق النقد الدولي عن الاقتصاد البريطاني، حذرت المؤسسة من أن “البيئة العالمية غير المؤكدة” وقرار ريفز بإعطاء نفسها هامشاً “محدوداً” ضد قواعدها المالية بشأن الاقتراض يعني أن القواعد “يمكن انتهاكها بسهولة إذا خيبت التوقعات أو حدثت صدمات أسعار الفائدة”.

وإن قواعد المستشارة هي تمويل الإنفاق اليومي من الضرائب وليس الاقتراض، ولكن الحيز المالي المتاح لها – وهو في الأساس المال الذي يمكنها سحبه – يبلغ 9.9 مليار جنيه إسترليني فقط.

تحذير من الخيارات غير المستساغة

وفي حين أشاد التقرير بشكل عام بالخطط المالية للحكومة وأجندة النمو، فإنه قال إن ريفز ربما تضطر إلى اتخاذ بعض الخيارات غير المقبولة للبقاء ضمن قواعدها، التي تتطلب موازنة الإنفاق العام مع الإيرادات الضريبية على مدى أفق زمني يمتد لخمس سنوات، وأن ينخفض الدين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في العام الأخير من البرلمان.

وقال صندوق النقد الدولي: “ما لم تعيد السلطات النظر في التزامها بعدم زيادة الضرائب على “العمال”، فسوف يكون من الضروري تحديد أولويات الإنفاق بشكل أكبر، لمواءمة نطاق الخدمات العامة بشكل أفضل مع الموارد المتاحة.

وشرعت السلطات بالفعل في هذه العملية من خلال الإصلاحات الأخيرة التي أدخلت على إعانات العجز والإعاقة، ولكن هناك حاجة إلى النظر في سبل أخرى للادخار.