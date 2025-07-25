كيفية استرجاع الصور المحذوفة من الايفون

هل حذفت للتو صورة خاصة بك عن طريق الخطأ؟ إنها ليست مشكلة كبيرة ، طالما لاحظت وقوع الحدث في الوقت المناسب. يمكن استعادة الصور المحذوفة بسهولة لمدة 40 يومًا قبل أن تتم إزالتها تلقائيًا من جهازك الايفون بشكل دائم.

إليك كيفية استعادة الصور المحذوفة على هواتف الايفون.

هل يمكنني استعادة الصور المحذوفة على ايفون؟

نعم ، يمكنك بسهولة استعادة الصور المحذوفة على ايفون. ومع ذلك ، ينطبق هذا فقط على الصور التي تم حذفها قبل 40 يومًا فقط.

هنالك الألبوم متواجد في الاستديو تحت مسمى “المحذوف مؤخرًا” في تطبيق “الصور” جميع الصور التي قمت بحذفها من جهاز ايفون الخاص بك في آخر 40 يومًا، لا يتم حذف هذه الصور مباشرةً ، ولكن تم نقلها إلى سلة المحذوفات – كما هو الحال في نظام Windows أو macOS.

لإسترجاع الصور المحذوفة في ايفون اتبع الخطوات التالية

اذهب الى الصور Photos ← ثم الألبومات Albums ← ثم المحذوفة مؤخرًا Recently deleted

لاستعادة الصور المحذوفة ، يجب عليك أولاً فتح تطبيق “الصور” على جهاز الايفون الخاص بك. ثم اضغط على “الألبومات Albums ” في الزاوية اليمنى السفلية وانتقل لأسفل إلى أسفل. ستجد هنا قسم “المحذوفة مؤخرًا Recently deleted”.

بشكل افتراضي ، يعرض لك الألبوم الصور الأكثر أهمية ، تلك التي سيتم حذفها تمامًا من ايفون الخاص بك قريبا ، في حال كانت فترة 40 يومًا على وشك الانتهاء. كلما قمت بالتمرير لأعلى ، كلما كان لديك وقت أطول لاستعادة الصور. تحتوي كل الصورة المصغرة على مؤشر يوم صغير يوضح لك عدد الأيام المتبقية حتى يتم حذف الصورة تمامًا.

يمكنك الآن النقر فوق “تحديد Select” في الزاوية اليمنى العليا واختيار إما استعادة جميع الصور مرة واحدة (“استرداد الكل Recover All”) أو استعادة الصور الفردية عن طريق النقر عليها والانتقال إلى “استرداد Recover” في الزاوية اليمنى السفلى. أكد بنقرة أخرى على زر “استرداد [X] صورة (صور).