اليمن عاجل: أمير جازان من الدائر: البن ثروة وطنية والدعم مستمر

أكد أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، أن محافظة الدائر تمتلك مقومات تنموية وزراعية تجعلها في صدارة المناطق الواعدة، مشددًا على أن زراعة البن تمثل ثروة وطنية تستحق الرعاية والدعم. جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي قام بها سموه للمحافظة، يرافقه نائب أمير المنطقة الأمير ناصر بن محمد بن عبدالله بن جلوي، اليوم ، حيث اطّلع خلالها على سير العمل في المشروعات التنموية والخدمية المنفذة والجاري تنفيذها، والتي تجاوزت قيمتها الإجمالية 350 مليون ريال.

دعم البنية التحتية

استعرض سمو أمير المنطقة ونائبه، مع الجهات المعنية، تفاصيل المشروعات الجاري تنفيذها، والتي شملت مشروعات بلدية بقيمة تتجاوز 202 مليون ريال، ومشروعات للنقل بنحو 143 مليون ريال، مما يعكس حجم الاهتمام بتطوير البنية التحتية وتحسين جودة الحياة في المحافظة والمراكز التابعة لها. كما اطّلع سموه على نسب الإنجاز ومراحل العمل، موجهًا بتسريع التنفيذ وإنجاز المشروعات وفق أعلى المعايير الفنية والخدمية.



لقاء الأهالي

وعقد أمير المنطقة لقاءً مفتوحًا مع مشايخ وأهالي محافظة الدائر، جرى خلاله استعراض أبرز احتياجات المحافظة الخدمية والتنموية، والاستماع إلى مقترحات المواطنين وملاحظاتهم. وأكد سموه خلال اللقاء أن زياراته للمحافظات تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة بالوقوف ميدانيًا على المشروعات ومتابعة تنفيذها بما يلبي تطلعات المواطنين والمقيمين في جميع مناطق المملكة.

البن محور الاهتمام

ركّزت الزيارة على ملف زراعة البن، الذي يُعد هوية اقتصادية وثقافية لمحافظة الدائر، حيث أكد سمو أمير المنطقة أن البن السعودي أصبح منتجًا وطنيًا يحظى باهتمام الدولة، مشيرًا إلى أن محافظة الدائر تحتضن أكبر مزارع البن في المملكة، وتتمتع ببيئة فريدة تؤهلها لتكون مركزًا رئيسيًا لإنتاج البن عالي الجودة.

نهضة زراعية متسارعة

أعرب الأهالي عن شكرهم وتقديرهم لأمير المنطقة وسمو نائبه على هذه الزيارة، التي تؤكد اهتمام القيادة بالمحافظات الجبلية. وألقى الدكتور مفرح بن مسعود المالكي كلمة الأهالي، مثمنًا فيها دعم الدولة لمزارعي البن، ومؤكدًا أن محافظة الدائر تشهد نهضة زراعية متسارعة بفضل هذا الاهتمام، مما يعزز فرص التنمية الريفية المستدامة ويُسهم في خلق فرص اقتصادية متنوعة لأبناء المنطقة.

إجمالي مشروعات الدائر التنموية: 350 مليون ريال

مشروعات بلدية: 202 مليون ريال

مشروعات النقل: 143 مليون ريال

البن السعودي ثروة وطنية