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اليمن عاجل: أسعار العملات المشفرة تسجل أداءً متباينًا مع تراجع بيتكوين وصعود الإيثريوم

عبد الملك
عبد الملك

سجلت أسعار العملات المشفرة، اليوم الجمعة، أداءً متباينًا، حيث تراجعت بيتكوين، أكبر العملات من حيث القيمة السوقية، فيما سجلت بعض العملات البديلة مكاسب محدودة.

وانخفضت بيتكوين (BTC) بنسبة 1.8% لتسجل 115,519 دولارًا، لتستقر قيمتها السوقية عند 2.3 تريليون دولار. وخلال الأسبوع الأخير، فقدت العملة نحو 4.1% من قيمتها.

في المقابل، ارتفعت الإيثريوم (ETH) بنسبة 1.9% لتصل إلى 3,626.64 دولارًا، وصعدت إكس ريبل (XRP) بنسبة 1.3% مسجلة 3.0811 دولارًا. كما زادت بينانس كوين (BNB) بنحو 1.4% إلى 761.50 دولارًا.

أما العملات الأخرى فسجلت تراجعات؛ إذ هبطت سولانا (SOL) بنسبة 1.8% إلى 178.890 دولارًا، وانخفضت دوغكوين (DOGE) بنسبة 1.2% إلى 0.227257 دولارًا.

ويأتي الأداء المتباين وسط ترقب الأسواق لبيانات اقتصادية أميركية مؤثرة الأسبوع المقبل، إلى جانب استمرار الضغوط التنظيمية على سوق الأصول الرقمية عالميًا.


عبد الملك
عبد الملك
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