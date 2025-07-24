ميزة تويتر Super Follow متاحة لجميع مستخدمي هواتف الايفون

يتيح تويتر لجميع مستخدمي هواتف iOS متابعة منشئي المحتوى المختارين عبر ميزة Super Follow، والتي تم إصدارها لأول مرة في سبتمبر والمتاحة فقط في الولايات المتحدة وكندا ، تسمح هذة الميزة للمستخدمين بتحقيق الدخل من حساب تويتر الخاص بهم وإنشاء محتوى حصري من خلال الاشتراكات الشهرية.

أعلن تويتر لأول مرة عن Super Follows في فبراير وطرحه لاختيار منشئي المحتوى في سبتمبر خلال الأسبوعين الأولين ، ساهم المشتركون بحوالي 6000 دولار ، وفقًا لـ SensorTower.

Following someone is cool but have you tried Super Following? Subscribe to your favorite creators on Twitter for access to a whole new world of Tweets. The option to Super Follow select creators is rolling out today on iOS in the US and Canada, and to more of you soon! https://t.co/s2WVO5hVXN

— Twitter Support (@TwitterSupport) September 1, 2021

يجب على المستخدمين المهتمين بـ Super Follows تلبية الحد الأدنى من المتطلبات ، وفقًا لسياسة Super Follows. يجب أن يكون عمرهم 18 عامًا أو أكثر ، وأن يكون لديهم ما لا يقل عن 10,000 متابع ، وقاموا بالتغريد 25 مرة على الأقل في الثلاثين يومًا الماضية. بمجرد قبولهم ، يتعين عليهم التغريد بحد أدنى 25 تغريدة كل 30 يومًا.

المستخدمون مؤهلون لكسب ما يصل إلى 97٪ من الإيرادات من اشتراكهم في Super Follows بعد رسوم الشراء داخل التطبيق ، مع حصول تويتر على 3٪ من الارباح ، إذا ربح المستخدم 50000 دولار ، فيمكنه كسب ما يصل إلى 80 في المائة من الإيرادات بعد رسوم الشراء داخل التطبيق ، وسيقوم تويتر بزيادة حصته حتى 20 في المائة من الأرباح المستقبلية.

من المفترض أن يتمكن المتابعون المتميزون من الوصول إلى محتوى المكافأة والحصول على شارات يسهل التعرف عليها ويقول تويتر إنه يخطط لتضمين مستخدمي اندرويد والويب في المستقبل لأنه يوسع قاعدة مستخدمين Super Follows.