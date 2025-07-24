اليمن عاجل: تراجع مبيعات السيارات الأوروبية 5% خلال يونيو 2025 وسط ضغوط المنافسة الصينية

أظهرت بيانات رابطة مصنعي السيارات الأوروبية (ACEA) اليوم الخميس، تراجع مبيعات السيارات الجديدة في أوروبا بأكثر من 5% خلال يونيو حزيران، ما يعكس التحديات المتزايدة التي تواجه صناعة السيارات عالميًا، خاصة وسط المنافسة الصينية والرسوم الجمركية الأميركية.

وسجلت المبيعات في الاتحاد الأوروبي وبريطانيا ورابطة التجارة الحرة الأوروبية انخفاضًا بنسبة 5.1% على أساس سنوي إلى 1.24 مليون سيارة. وانخفضت تسجيلات السيارات لدى المجموعات الأربع الكبرى:

فولكس فاغن: -6.1%

رينو: -12.3%

ستيلانتس: -0.6%

هيونداي: -8.7%

كما فقدت تسلا حصتها السوقية للشهر السادس على التوالي، مع تراجع المبيعات بنسبة 22.9% وانخفاض حصتها السوقية إلى 2.8% مقابل 3.4% العام الماضي. وفي المقابل، ارتفعت حصة العلامات الصينية مثل بي واي دي (BYD) إلى 4.5%، أي أكثر من ضعف مستواها السابق.

تحولات السوق الأوروبية

رغم التراجع الإجمالي، ارتفع تسجيل السيارات الكهربائية في الاتحاد الأوروبي:

السيارات الكهربائية الخالصة: +7.8%

الهجينة: +41.6%

الهجينة القابلة للشحن: +6.1%

وشكلت السيارات الكهربائية بمختلف أنواعها 59.8% من تسجيلات سيارات الركاب، مقارنة بـ50% قبل عام.

أما على مستوى الدول، فقد تراجعت المبيعات في:

ألمانيا: -13.8%

فرنسا: -6.7%

إيطاليا: -17.4%

بينما ارتفعت في:

بريطانيا: +6.7%

إسبانيا: +15.2%

ضغوط الصناعة

تواصل شركات السيارات الأوروبية تكبد خسائر بمليارات الدولارات وتحذّر من تراجع الأرباح، في ظل المنافسة الشرسة من الصين، الرسوم الأميركية بنسبة 25%، وتشريعات الاتحاد الأوروبي التي تضغط نحو تسريع التحول إلى السيارات الكهربائية.

وقال بن نيلمِس، مؤسس شركة “نيو أوتوموتيف” لتحليل بيانات السيارات الكهربائية: “بينما يتطلع السائقون إلى سيارات أنظف وأرخص، تتقدم علامات تجارية جديدة وديناميكية لسد الفجوة التي خلّفها بعض المصنّعين التقليديين الذين تأخروا في تلبية رغبات العملاء”.