اليمن عاجل: سنوقع 44 اتفاقية مع السعودية بقيمة 6 مليارات دولار

قال وزير الإعلام السوري، حمزة مصطفى، إنه سيتم توقيع 44 اتفاقية مع المملكة العربية السعودية بقيمة ستة مليارات دولار خلال منتدى الاستثمار السوري السعودي.

منتدى الاستثمار السوري السعودي

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي على هامش المنتدى السوري السعودي في العاصمة السورية دمشق، وسط حضور من وفد أعمال سعودي رفيع المستوى.

وأضاف الوزير السوري أن بلاده ستعمل في الفترة المقبلة على جذب الاستثمارات بغرض التنمية الاقتصادية وليس بهدف الربح فقط، مشيراً إلى أنه يتم العمل حالياً على تطوير البنية التشريعية في سوريا من أجل استقطاب وجذب الاستثمارات الخارجية.