فيسبوك اصبحت Meta الاسم الجديد لمجموعة فيسبوك

أعلن مارك زوكربيرج ، الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك، يوم الخميس في حدث Connect التابع لشركته أن اسمها الجديد سيكون Meta. قال زوكربيرج: “نحن شركة تبني تكنولوجيا للاتصال”، ويمكننا فتح اقتصاد أكبر للمبدعين “.

وأضاف “لنعكس من نحن وما نأمل في بنائه”. قال إن اسم Facebook لا يشمل كل ما تفعله الشركة الآن بشكل كامل ، ولا يزال مرتبطًا ارتباطًا وثيقًا بمنتج واحد. “ولكن مع مرور الوقت ، آمل أن يُنظر إلينا على أننا شركة metaverse.”

يمتلك زوكربيرغ حساب على تويتر باسم @Meta وكذلك اضاف صفحة ترحيبية خاصة بالمستخدمين تحت نطاق ودومين الفيسبوك على الرابط التالي https://about.facebook.com/meta

كما ذكرت The Verge لأول مرة في 19 أكتوبر ، فإن تغيير العلامة التجارية هو جزء من جهود الشركة لتحويل الانظار بعيدًا عن كونها مجرد شركة وسائط اجتماعية والتركيز على خطط زوكربيرج لبناء عالم ال metaverse. في يوليو ،وقال زوكربيرج سابقا إنه على مدار السنوات العديدة القادمة ، “سينتقل Facebook بشكل فعال من الأشخاص الذين يرون أننا في الأساس شركة وسائط اجتماعية إلى شركة metaverse.”

كتب زوكربيرج في منشور بالمدونة يوم الخميس أن هيكل الشركة الخاص بالشركة لن يتغير ، ولكن كيفية الإبلاغ عن النتائج المالية ستتغير. وأوضح قائلاً: “بدءًا من نتائجنا للربع الرابع من عام 2021 ، نخطط للإبلاغ عن قطاعين تشغيليين: عائلة التطبيقات ومختبرات الواقع”. “نعتزم أيضًا بدء التداول تحت شريط الأسهم الجديد الذي حجزناه ، MVRS ، في الأول من ديسمبر، علما انه لن يؤثر إعلان اليوم على كيفية استخدامنا للبيانات أو مشاركتها.”

وجاء هذا التغير بعد ان تعرض موقع فيسبوك لفحص مكثف على مدار الأسابيع العديدة الماضية ، بعد الكشف عن الوثائق الداخلية الملحقة التي قدمها لصحيفة Wall Street Journal من قبل المخبر Frances Haugen ، والتي أظهرت ، من بين أمور أخرى ، أن منصة فيسبوك وانستقرام أصبحت مكانًا سيئًا للمراهقين ، وخاصة الفتيات. ويضغط منظمو مكافحة الاحتكار من أجل تفكيك الشركة ، حيث تتضاءل ثقة الجمهور في منصة التواصل الاجتماعي.

يوم الإثنين ، نشرت العديد من المنافذ الإخبارية مزيدًا من التفاصيل عن الوثائق الداخلية التي تم الكشف عنها إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات وقدمت إلى الكونجرس بشكل منقح. ولقد أظهروا القلق العميق بين الباحثين في فيسبوك من أن قاعدة مستخدميه تتقدم في العمر ، وأن النظام الأساسي يفقد الزخم بين الأجيال الشابة. وأظهرت الوثائق أيضًا أن فيسبوك يمتلك نظامًا متدرجًا لتحديد أولويات الدول التي ستحصل على حماية معززة حول الانتخابات.

ركزت التكهنات المبكرة على تغيير مشابه لتغيير العلامة التجارية لشركة جوجل لعام 2015 عندما أعلنت أنها ستصبح واحدة من عدة شركات تحت مظلة شركة قابضة أكبر تسمى Alphabet. بالنسبة إلى فيسبوك ، سينضم التطبيق “الأزرق” الأصلي و انستغرام و واتس اب و Oculus تحت شركة أم واحدة وهي Meta .

ومع ذلك ، حصلت Oculus على تحديث خاص بها بعد حدث يوم الخميس ، حيث أعلن مدير التكنولوجيا أندرو بوسورث ، أن Meta ستلغي تدريجياً علامة Oculus التجارية. سيصبح خط إنتاج Oculus Quest هو خط Meta Quest ، وسيُطلق على تطبيق Oculus اسم Meta Quest App. وقال بوسورث إن هذه التغييرات ستبدأ في حيز التنفيذ في أوائل عام 2022.