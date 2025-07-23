اليمن عاجل: اليوان الصيني يسجل أعلى مستوى في 3 أسابيع وسط تهدئة التوترات التجارية

ارتفع اليوان الصيني إلى أعلى مستوى له في ثلاثة أسابيع أمام الدولار خلال تعاملات الأربعاء، مدعومًا بمؤشرات إيجابية على تهدئة التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، بالإضافة إلى تحديد البنك المركزي الصيني سعر الإرشاد اليومي عند مستوى أقوى من التوقعات.

وارتفع اليوان في السوق الداخلية إلى 7.1602 لكل دولار، وهو أعلى مستوى منذ 3 يوليو، قبل أن يستقر عند 7.1617 بحلول الساعة 03:42 بتوقيت جرينتش. وفي السوق الخارجية تجاوز اليوان مستوى 7.16 لكل دولار لأول مرة منذ ما يقرب من ثلاثة أسابيع، مسجلًا ارتفاعًا بنحو 0.14%.

يأتي هذا الأداء بعد إعلان وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن مسؤولين من الولايات المتحدة والصين سيلتقون في ستوكهولم الأسبوع المقبل لمناقشة تمديد هدنة الرسوم الجمركية البالغة 90 يومًا، والتي تنتهي في 12 أغسطس. وزادت هذه الأنباء من تفاؤل الأسواق بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق تجاري شامل، فيما من المتوقع أن تساهم قمة الاتحاد الأوروبي – الصين نهاية الأسبوع في تحديد ملامح الطلب الخارجي على السلع الصينية خلال النصف الثاني من العام.

كما دعم صعود العملة الصينية قرار بنك الشعب الصيني رفع سعر منتصف التداول إلى 7.1414 لكل دولار، وهو الأقوى منذ نوفمبر 2024، وبفارق 182 نقطة أساس أقوى من التقديرات المرجعية لوكالة رويترز، مما يعكس رغبة السلطات النقدية في دعم العملة المحلية. ويُسمح لليوان بالتداول في نطاق ±2% حول هذا السعر يوميًا.

ورغم المكاسب الأخيرة، حذر محللون من أن العوامل الأساسية قد لا تدعم استمرار قوة اليوان على المدى القريب، مع احتمال تعرض الصادرات لمزيد من الضغوط نتيجة الرسوم الجمركية خلال النصف الثاني من 2025. وأشارت بيكي ليو، رئيسة استراتيجية الاقتصاد الكلي للصين في بنك ستاندرد تشارترد، إلى أن ارتفاع اليوان قد يقلص ربحية الشركات ويؤدي إلى تراجع سوق العمل وزيادة الضغوط الانكماشية، في وقت تسعى فيه السلطات إلى تعزيز الطلب الداخلي وإنعاش الاقتصاد.

وعدلت ليو توقعاتها لسعر اليوان إلى 7.25 لكل دولار بحلول نهاية سبتمبر و7.35 بنهاية العام، مقارنة بتقديرات سابقة بلغت 7.65 و7.75، ما يشير إلى توقعها بضعف نسبي للعملة في الأشهر المقبلة.