اليمن عاجل: صرف 12 مليون شيكارة سماد مدعم للمزارعين عبر منظومة كارت الفلاح

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي انه وفقا لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي للأجهزة المعنية والتعاونيات الزراعية فإنه يجري حاليا تسليم الأسمدة المدعمة من مصانع الإنتاج الي الجمعيات التعاونيات الثلاثة وهي الائتمان والاصلاح واستصلاح الأراضي اضافةً الي الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية التابعة للبنك الزراعي بشكل مستمر.

صرف الاسمدة عن طريق كارت الفلاح

وقال علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ان عمليات الاستلام والتسليم تتم وفقا للقواعد المنظمة وبموجب بطاقات الحيازة الزراعية ( كارت الفلاح ) لضمان وصول الدعم للمستحقين الحقيقيين والحد من تسريب الأسمدة المدعمة لغير المستحقين ووفقا للقواعد المعتمدة من وزارة الزراعة.

وأضاف وزير الزراعة ان الوزارة لديها عدد من الآليات لحوكمة تداول الأسمدة المدعمة ومنها المنظومة الموحدة لمراقبة عمليات نقل الأسمدة المدعمة من مصانع الإنتاج الي الجمعيات الزراعية، حيث يتم خروج الشحنة من المصنع بكارت ممغنط ولا يتم تسليم الشحنة إلا في محل الوصول بالجمعيات الزراعية ، وايضا يتم مراقبة أعمال التوزيع من خلال كارت الفلاح على المستحقين من المزارعين ، وهذه الاجراءات تضمن منظومة حوكمة متكاملة لكافة مراحل تداول الأسمدة المدعمة مرورا بسيارات النقل وخطط الانتاج والشحن للجمعيات ، بما يمكن الفلاحين من الحصول علي الحصص المقررة من المقننات السمادية وفقا لنوع المحصول وجدول زمنى يمنع تكدس الأسمدة ويضمن وصولها في التوقيتات المناسبة لزراعة المحاصيل.

وأكد وزير الزراعة على ان كميات الأسمدة التي تم صرفها للمزارعين تتجاوز ١٢ مليون شيكارة سماد خلال الموسم الصيفي الحالي ، وان كميه الأسمدة الموردة للجمعيات تقترب من ٧٠ ٪؜ بمعظم الجمعيات الزراعية وفروع الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية التابعة للبنك الزراعي ، وذلك من جملة احتياجات الموسم الصيفي علما بان الموسم الصيفي يمتد من شهر أبريل وحتى نهاية سبتمبر.

وشدد وزير الزراعة على ان اجراءات الصرف يتم مراقبتها بشكل كامل من خلال لجان متابعة تقوم باعمالها بشكل مستمر بالوزارة واي شكوى يتم رصدها يتم التعامل معها لضمان وصول الأسمدة للمستحقين في التوقيتات المناسبه، وشدد فاروق ايضا على اهمية متابعة شكاوي المواطنين ورصدها والتعامل معها بشكل فوري.