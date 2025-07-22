تيك توك تختبر ميزة جديدة لتحقيق الربح لبعض المبدعين

تقوم شركة تيك توك بتجربة أداة جديدة تسمح لمستخدميها بالحصول على المال لبعض المبدعين مباشرة من خلال ملفاتهم الشخصية.

وفقًا لمقطع فيديو خاص بميزة النصائح التي تمت مشاركتها هذا الأسبوع بواسطة منشئ تيكتوك Jera Bean ، الذي لاحظ الميزة داخل التطبيق وتقدم بطلب للحصول على الموافقة ، فإن أي أموال يتم توجيهها إلى المبدعين ستذهب مباشرة إلى هذا الشخص (مما يعني أن تيكتوك لن يأخذ اي جزءًا من هذة الاموال) .

ولوحظ من خلال لقطة الشاشة في التطبيق أنه من أجل التأهل للميزة ، يجب أن تكون الحسابات في وضع جيد ومستمرة النشر بالاضافة أن يكون لديها ما لا يقل عن 100,000 متابع ، وتفي بمتطلبات العمر ، وتوافق على شروط نصائح تيكتوك.

إذا استوفى منشئو المحتوى هذه المعايير ، فيمكنهم بعد ذلك التقدم للحصول على الأداة الجديدة للبدء بتحقيق الربح من تيكتوك – على الرغم من أنه من غير الواضح ما إذا كانت ستتم الموافقة على كل من يتقدم بطلب للححصول على هذة الميزة.

بناءً على فيديو قام بنشرة المنشئ نفسه وتمت مشاركته مساء الخميس ، يبدو أن عملية التقديم تتحرك بسرعة إلى حد ما. يعرض حساب Jera Bean الآن زر “تلميحات” يوجه المستخدمين إلى صفحة حيث يمكنهم إكرامية المنشئ بمبلغ 5 دولارات أو 10 دولارات أو 15 دولارًا أو مبلغًا مخصصًا من اختيارهم (بحد أدنى 1 دولار). بالإضافة إلى ذلك ، تسمح المنصة بإرسال الإكراميات او ال tips بشكل مجهول.

قال متحدث باسم الشركة لموقع نحن دائمًا نفكر في طرق جديدة لإضفاء قيمة على مجتمعنا وإثراء تجربة تيكتوك.

ويجب أن يكون عمر المستخدمين 18 عامًا أو أكثر لإرسال الإكراميات او tips إلى منشئي المحتوى ، كما وانه لا يتعين على المستخدمين متابعة الحساب الذي يقدمون له الإكراميات.

ومع ذلك ،هذة الميزة يتم اختبارها على نطاق محدود في الوقت الحالي ورفضت تيكتوك التعليق على مدى توفر الميزة على نطاق واسع للمبدعين على تطبيقها في هذا الوقت.