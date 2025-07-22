spot_img

ذات صلة

جمع

أخبار

اليمن عاجل: تحسين وتطوير 15 مدرسة في الإدارات التعليمية

عبد العزيز
عبد العزيز
حددت الإدارة العامة للإشراف التربوي في وكالة الوزارة للتعليم العام بوزارة التعليم ترشيح «عينة» ما بين 10 و15 مدرسة في كل إدارة تعليمية بمختلف مناطق ومحافظات المملكة، لتطبيق إطار تحسين التدريس للعام الدراسي المقبل 1447 هـ، وذلك قبل 20 صفر المقبل، مع التنوع في المراحل الدراسية «ابتدائي – متوسط – ثانوي»، ومراعاة التوازن بين مدارس البنين والبنات، والمباني الحكومية التي تعمل في الفترة الصباحية، بينها مدرسة موهوبين، وبرامج ذوي الإعاقة ما أمكن. ومن المقرر تطبيق أدوات التقييم في الإطار على مدارس العينة في ذي القعدة 1447 هـ.

وشددت الوزارة على ألا يزيد أعضاء فريق التدريس في إدارة التعليم على 5 أعضاء من المشرفين التربويين المتوقع تجديد تكليفهم، ويحملون رخصة «خبير» أو «متقدم»، ويمتلكون خبرة في المناهج والتدريس، وألا يقل المتبقي من مدة الخدمة النظامية للمرشح عن التقاعد النظامي «5 سنوات»، وضرورة استقرار التشكيلات المدرسية والمعلمين في المدارس المشاركة، وتوافر المعلمين لجميع التخصصات في المدارس المرشحة، والرغبة من مدير المدرسة في التحسين والتطوير.

التعلم العميق

1- يمثل نموذجًا تطبيقيًا، يوجه جهود المعلمين داخل المدرسة نحو تطوير ممارساتهم التعليمية

2- تشخيص وتحليل ثقافة التدريس بالمدرسة، وملاحظة التدريس وإدارة المدرسة، ونواتج التعلم.

3- إطار نظري، يتضمن المبادئ والمفاهيم والمهارات الأساسية.

فريق التدريس

1- ترشيح فريق التدريس بإدارات التعليم، ورفع الأسماء للوزارة قبل 20 صفر المقبل.

2- تهيئة وتأهيل رؤساء فرق التدريس بإدارات التعليم من الوزارة.

3- تهيئة وتأهيل أعضاء فرق التدريس بإدارات التعليم.

4- ترشيح المدارس المطبقة.

5- تهيئة وتأهيل المدارس المرشحة.

التطبيق والاستدامة

1- بدء تطبيق الإطار والأدوات الداعمة ضمن سياق المدرسة.

2- ضبط الجودة وضمان الالتزام.

3- تقديم المدارس تغذية راجعة.

4- توثيق تجارب التدريس المتميزة، وتبادل الخبرة وتحفيز الإبداع.

5- دعم الاستدامة والتحسين المستمر.

6- تطبيق أدوات تقييم الإطار.

عبد العزيز
عبد العزيزhttp://yemenajel.com
المادة السابقة
اليمن عاجل: شل وشركات طاقة كبرى تنسحب من مبادرة مناخية بسبب معايير تهدد تطوير الحقول النفطية
المقالة القادمة
تيك توك تختبر ميزة جديدة لتحقيق الربح لبعض المبدعين
spot_imgspot_img

صفحات

الأكثر شهرة

أحدث المقالات

مرحبًا بك في المصدر الأول لمتابعة أخبار اليمن على مدار الساعة. نغطي آخر أخبار اليمن العاجلة من جميع المحافظات والمناطق، بما في ذلك صنعاء، تعز، عدن، مأرب، الحديدة وغيرها. تابع تطورات الأحداث السياسية، الأمنية، الاقتصادية، والاجتماعية في اليمن الآن لحظة بلحظة.