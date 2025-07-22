اليمن عاجل: تحسين وتطوير 15 مدرسة في الإدارات التعليمية

حددت الإدارة العامة للإشراف التربوي في وكالة الوزارة للتعليم العام بوزارة التعليم ترشيح «عينة» ما بين 10 و15 مدرسة في كل إدارة تعليمية بمختلف مناطق ومحافظات المملكة، لتطبيق إطار تحسين التدريس للعام الدراسي المقبل 1447 هـ، وذلك قبل 20 صفر المقبل، مع التنوع في المراحل الدراسية «ابتدائي – متوسط – ثانوي»، ومراعاة التوازن بين مدارس البنين والبنات، والمباني الحكومية التي تعمل في الفترة الصباحية، بينها مدرسة موهوبين، وبرامج ذوي الإعاقة ما أمكن. ومن المقرر تطبيق أدوات التقييم في الإطار على مدارس العينة في ذي القعدة 1447 هـ.

وشددت الوزارة على ألا يزيد أعضاء فريق التدريس في إدارة التعليم على 5 أعضاء من المشرفين التربويين المتوقع تجديد تكليفهم، ويحملون رخصة «خبير» أو «متقدم»، ويمتلكون خبرة في المناهج والتدريس، وألا يقل المتبقي من مدة الخدمة النظامية للمرشح عن التقاعد النظامي «5 سنوات»، وضرورة استقرار التشكيلات المدرسية والمعلمين في المدارس المشاركة، وتوافر المعلمين لجميع التخصصات في المدارس المرشحة، والرغبة من مدير المدرسة في التحسين والتطوير.

التعلم العميق



1- يمثل نموذجًا تطبيقيًا، يوجه جهود المعلمين داخل المدرسة نحو تطوير ممارساتهم التعليمية

2- تشخيص وتحليل ثقافة التدريس بالمدرسة، وملاحظة التدريس وإدارة المدرسة، ونواتج التعلم.

3- إطار نظري، يتضمن المبادئ والمفاهيم والمهارات الأساسية.

فريق التدريس

1- ترشيح فريق التدريس بإدارات التعليم، ورفع الأسماء للوزارة قبل 20 صفر المقبل.

2- تهيئة وتأهيل رؤساء فرق التدريس بإدارات التعليم من الوزارة.

3- تهيئة وتأهيل أعضاء فرق التدريس بإدارات التعليم.

4- ترشيح المدارس المطبقة.

5- تهيئة وتأهيل المدارس المرشحة.

التطبيق والاستدامة

1- بدء تطبيق الإطار والأدوات الداعمة ضمن سياق المدرسة.

2- ضبط الجودة وضمان الالتزام.

3- تقديم المدارس تغذية راجعة.

4- توثيق تجارب التدريس المتميزة، وتبادل الخبرة وتحفيز الإبداع.

5- دعم الاستدامة والتحسين المستمر.

6- تطبيق أدوات تقييم الإطار.