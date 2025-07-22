اليمن عاجل: شل وشركات طاقة كبرى تنسحب من مبادرة مناخية بسبب معايير تهدد تطوير الحقول النفطية

كشفت تقارير دولية عن انسحاب شركة «شل» وعدد من كبرى شركات الطاقة العالمية، بينها «آكر بي بي» النرويجية و«إن بريدج» الكندية، من «مبادرة الأهداف العلمية المستندة إلى البيانات» (SBTi) التي استمرت ست سنوات لوضع معايير عالمية لخفض الانبعاثات الكربونية.

وأفادت صحيفة فاينانشال تايمز، الثلاثاء، أن الشركات انسحبت بعد أن تضمنت مسودة المعايير الجديدة شرطًا يمنع تطوير حقول نفط وغاز جديدة بعد تقديم الخطط المناخية أو بحلول نهاية عام 2027، أيهما أقرب.

ورغم تعليق المبادرة العمل على معايير قطاع النفط والغاز، نفت أن يكون قرار التعليق مرتبطًا بانسحاب تلك الشركات، مؤكدة أن الادعاءات بهذا الشأن «لا أساس لها من الصحة». من جانبها، أوضحت «شل» أن المسودة «لا تعكس وجهة نظر القطاع بشكل جوهري»، بينما أشارت «آكر بي بي» إلى أن تأثيرها في صياغة القرارات كان «محدودًا».

تعكس هذه التطورات التوتر المتصاعد بين مؤسسات تقييم الأداء المناخي وشركات الطاقة، التي تواجه ضغوطًا متزايدة لتحقيق الحياد الكربوني دون تعطيل خططها التوسعية في مجال الوقود الأحفوري.