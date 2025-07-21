كيفية استرجاع البيانات المحذوفة نهائيا من الويندوز

أي شخص يستخدم الكمبيوتر معرض لان يفقد بيناتة او معلوماته وملفاتة على جهاز الكمبيوتر الخاص به سواء اكانت ملفات او اوراق ومقاطع وصور مهمه لإي سبب كان . إذا قمت بتخزين معلومات لا يمكن تعويضها على محرك الأقراص الثابتة في جهازك، فقد يكون فقدنها بمثابة كارثة للبعض.

ولكن هل يمكنك استعادة الصور العائلية أو مستندات العمل أو البيانات المالية والتي لم تقم بنسخها احتياطيًا ؟ قد يكون هناك أمل ، لذلك لا تتخلى عن هذا القرص الصلب المكسور بعد.

فقط تذكر شيئًا واحدًا – حتى إذا كان من الممكن استعادة ملفاتك ، فسوف يستغرق الأمر ساعات من الجهد وقد يكلفك بعض من المال أيضًا في حال كان محرك الاقراص توقف عن العمل تماما او تعرض للكسر اما في حال انك فقدت البيانات وحذفتها عن طريق الخطاء يمكنك الرجوع اليها بطريقة ما سوف نتحدث عنها في هذة الصفحة.

كيفية استعادة الملفات المحذوفة نهائيًا على جهاز الكمبيوتر؟

بعد تفحصنا وبحثنا وجدنا ان هنالك برنامج من طرف ثالث لاستعادة البيانات بشكل مجاني وعالي الجودة مثل MiniTool Power لمساعدتك على استعادة الملفات المحذوفة مجانًا.

كيف يمكنني استعادة ملفاتي بعد أن حذفتها عن طريق الخطأ؟

أكمل القراءة أدناه. الخطوات لاستعادة الملفات المحذوفة بنجاح في Windows 10 و Windows 7 وأنظمة التشغيل الأخرى.

كيفية إلغاء حذف الملفات المهمة باستخدام Power Data Recovery؟

الخطوات:

قم بتنزيل برنامج MiniTool Power Data Recovery وتثبيته على نظام التشغيل الخاص بك والذي تريد استرداد البيانات منه. قم بتشغيل البرنامج. وهو يدعم جميع أنواع الملفات الشائعة مثل الصور ومقاطع الفيديو.

خطوات استعادة الملفات المحذوفة بعد إفراغ سلة المحذوفات:

حدد محركات الأقراص من القائمة. يمكنك اختيار نوع الملف الذي تريده بالنقر فوق أيقونة توسيع في أسفل اليسار وتحديد إعدادات المسح scan. ثم انقر فوق “موافق” للتأكيد. حدد القسم الذي يحتوي على الملفات التي قمت بحذفها وانقر فوق مسح scan . تصفح نتائج الفحص وحدد الملفات التي تريدها. انقر فوق حفظ وتعيين موقع التخزين. انقر فوق “موافق” للتأكيد والانتظار حتى اكتمال استعادة البيانات.

بعد الانتهاء من الخطوات المذكورة أعلاه ، يمكنك إكمال عملية استعادة الملفات المفقودة والمحذوفة نهائيًا. كما يقدم طريقة لاستعادة البيانات المحذوفة من خدمات التخزين السحابية مثل OneDrive. هذه هي كيفية استرداد الملفات المحذوفة على جهاز الكمبيوتر عندما يكون لديك نظام تشغيل ويندوز.