اليمن عاجل: ربط صرف تمويل التعليم بالتقدم الأكاديمي

ربط بنك التنمية الاجتماعية آلية صرف الدفعات والاستحقاق لمنتج تمويل التعليم بناءً على الجدول المتفق عليه بين البنك والجهة التعليمية، ويخضع صرف كل دفعة لمراجعة التقدم الأكاديمي، والالتزام بشروط المنتج، وتقديم سجل أكاديمي يوضح دراسة الطالب للفصل الدراسي السابق.

ويطرح البنك عند البدء في خطوات التقديم على منتج التمويل اختيار الجهة التعليمية من بين جهات تعليمية عدة معتمدة من البنك، ونوع البرنامج، وعدد الفصول الدراسية، ليظهر عدد الفصول وقيمتها الإجمالية. وبعد إرسال الطلب، تكون حالته في انتظار موافقة الجهة التعليمية.

سعر كل فصل



يهدف المنتج إلى تمكين الأفراد من مواصلة رحلتهم التعليمية بالتعاون مع جهات تعليمية معتمدة، ويتم التقديم على المنتج إلكترونيًا بالكامل، دون الحاجة لزيارة فروع البنك. ومن مميزات المنتج: تمويل يصل إلى 100 ألف، وفترة السداد تصل إلى 4 سنوات، ويتم السداد بشكل شهري، والإعفاء في حالة الوفاة، ويتم تحويل مبلغ القرض إلى الجهة التعليمية المعتمدة في حال عدم التقدم بطلب صرف الدفعة التالية خلال 9 أشهر، ويتم الاكتفاء من القرض تلقائيًا، وتحديد القسط الشهري المناسب له ضمن الحد المسموح به حسب مبلغ التمويل مع تفاصيل الفصول الدراسية، وسعر كل فصل، ومبلغ التمويل النهائي، بناءً على عدد الساعات وتكلفة البرنامج، ويمكن للمستفيد التقدم بطلب انسحاب من البرنامج التعليمي.

9 جهات تعليمية

أوضح البنك أن سداد تمويل التعليم يبدأ بعد 30 يوما من تاريخ صرف أول دفعة، ويتم تحويل مبلغ التمويل مباشرة إلى الجهة التعليمية المعتمدة بعد استكمال جميع المتطلبات. ويشمل تمويل التعليم الجهات التي يرتبط بها البنك ضمن اتفاقيات تعاون رسمية، البالغ عددها حتى أمس نحو 9 جهات تعليمية، وهي: جامعة القصيم، وجامعة المجمعة، وجامعة حفر الباطن، وكلية الغد، وكلية العناية الطبية، وكلية الموسى للعلوم الصحية، وكليات عنيزة، وكليات البترجي الطبية، وكليات بريدة.

حدود التمويل

مبلغ القرض: مدة القرض

3.000 إلى 10.000: 12 شهرا

10.001 إلى 30.000: 24 شهرا

30.001 إلى 50.000: 36 شهرا

50.001 إلى 100.000: 48 شهرا

رحلة التقديم

1- تقديم طلب

2- موافقة الجهة التعليمية

3- موافقة البنك

4- الصرف

5- طلب صرف الدفعات اللاحقة