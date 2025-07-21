اليمن عاجل: أسهم كوريا الجنوبية ترتفع وسط ترقب محادثات التجارة مع الولايات المتحدة

افتتحت الأسهم الكورية الجنوبية تعاملات الأسبوع على ارتفاع اليوم الاثنين، بدعم من مكاسب أسهم كبار المصدّرين في قطاعات الرقائق والبطاريات والصلب، فيما يترقّب المستثمرون تطورات المحادثات التجارية مع الولايات المتحدة.

وصعد المؤشر القياسي «كوسبي» بنسبة 0.47% ليصل إلى 3202.91 نقطة حتى الساعة 02:42 بتوقيت جرينتش، مع تسجيل المستثمرين الأجانب صافي شراء للأسهم بقيمة 428.5 مليار وون (نحو 307.9 مليون دولار).

وبحسب وسائل إعلام محلية، يجري وزراء المالية والصناعة الجدد في كوريا الجنوبية ترتيبات لزيارة إلى واشنطن قبل الموعد النهائي لإيقاف الرسوم الجمركية الأمريكية في الأول من أغسطس، إذ تواجه سيئول احتمال فرض رسوم بنسبة 25% حال عدم التوصل إلى اتفاق.

وأظهرت بيانات أولية أن صادرات كوريا الجنوبية للفترة من 1 إلى 20 يوليو تراجعت بنسبة 2.2% على أساس سنوي.

ارتفع سهم «سامسونج إلكترونيكس» بنسبة 1.27%، و«إس كاي هاينكس» بنسبة 1.30%، و«إل جي إنرجي سولوشن» بنسبة 2.48%.

قفز سهم «بوسكو هولدينغز» المنتجة للصلب بنسبة 4.66%، و«هيونداي ستيل» بنسبة 5.17%.

في المقابل، تراجع سهم «هيونداي موتور» بنسبة 0.48%، و«كيا كورب» بنسبة 0.60%، وانخفض سهم «سامسونغ بايولوجيكس» بنسبة 1.14%.

من بين 933 سهماً تم تداولها، ارتفعت أسعار 320 سهماً مقابل تراجع 567 سهماً.

أما العملة الكورية (الوون) فاستقرت عند 1391.4 وونًا مقابل الدولار، بينما ارتفعت العقود الآجلة للسندات لأجل ثلاث سنوات لشهر سبتمبر بمقدار 0.01 نقطة إلى 107.16، وتراجع العائد على السندات الحكومية لأجل ثلاث سنوات بمقدار 0.9 نقطة أساس إلى 2.470%، والعائد على السندات القياسية لأجل عشر سنوات بمقدار 1.5 نقطة أساس إلى 2.878%.