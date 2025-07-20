ما هي تقنية البلوك تشين ومكونتها وفوائدها

ما هو البلوك تشين Blockchain ومكوناتة وفوائدة؟

Blockchain ، التي يشار إليها أحيانًا باسم Distributed Ledger Technology (DLT) ، تجعل تاريخ أي أصل رقمي غير قابل للتغيير وشفافًا من خلال استخدام اللامركزية والتجزئة المشفرة.

تشبيه بسيط لفهم تقنية blockchain هو مستندات جوجل. عندما نقوم بإنشاء مستند ومشاركته مع مجموعة من الأشخاص ، يتم توزيع المستند بدلاً من نسخه أو نقله. يؤدي هذا إلى إنشاء سلسلة توزيع لامركزية تتيح للجميع الوصول إلى المستند في نفس الوقت. لا يتم حظر أي شخص في انتظار التغييرات من طرف آخر ، بينما يتم تسجيل جميع التعديلات على المستند في الوقت الفعلي ، مما يجعل التغييرات شفافة تمامًا.

بالطبع ، فإن blockchain أكثر تعقيدًا من مستندات جوجل، لكن القياس مناسب لأنه يوضح ثلاث أفكار مهمة للتكنولوجيا وتعد البلوك تشين تقنية واعدة وثورية بشكل خاص لأنها تساعد في تقليل المخاطر والقضاء على الاحتيال وتحقيق الشفافية بطريقة قابلة للتطوير لاستخدامات لا تعد ولا تحصى.

يتكون البلوك تشين من ثلاثة مفاهيم مهمة

الكتل blocks

تتكون كل سلسلة من كتل متعددة ولكل كتلة ثلاثة عناصر أساسية:

البيانات الموجودة في الكتلة. عدد صحيح 32 بت يسمى nonce. يتم إنشاء nonce بشكل عشوائي عند إنشاء كتلة ، والتي تقوم بعد ذلك بإنشاء تجزئة رأس الكتلة. التجزئة عبارة عن رقم 256 بت مرتبط بـ nonce. يجب أن تبدأ بعدد كبير من الأصفار (أي أن تكون صغيرة للغاية).

عندما يتم إنشاء أول كتلة او blocks من سلسلة ، يولد nonce تجزئة التشفير. تعتبر البيانات الموجودة في الكتلة موقعة ومرتبطة إلى الأبد بـ nonce و hash ما لم يتم تعدينها.

miners او عمال المناجم

يقوم miners بإنشاء كتل جديدة على السلسلة من خلال عملية تسمى التعدين.

في بلوك تشين، كل كتلة لديها nonce و hash الفريد الخاص بها ، ولكنها تشير أيضًا إلى تجزئة الكتلة السابقة في السلسلة ، لذا فإن تعدين الكتلة ليس بالأمر السهل ، خاصة في السلاسل الكبيرة.

يستخدم miners برنامجًا خاصًا لحل مشكلة الرياضيات المعقدة بشكل لا يُصدق المتمثلة في العثور على قيمة غير مسبوقة تُنشئ تجزئة مقبولة. نظرًا لأن قيمة nonce هي 32 بتًا فقط وقيمة التجزئة 256 ، فهناك ما يقرب من أربعة مليارات مجموعة غير قابلة للتجزئة يجب تعدينها قبل العثور على المجموعة الصحيحة. عندما يحدث ذلك ، يُقال إن miners وجدوا “العلامة الذهبية” وتضاف كتلتهم إلى السلسلة.

يتطلب إجراء تغيير على أي كتلة في وقت سابق من السلسلة إعادة تعدين ليس فقط الكتلة مع التغيير ، ولكن كل الكتل التي تأتي بعد ذلك. هذا هو السبب في أنه من الصعب للغاية التعامل مع تقنية بلوك تشين.

فكر في الأمر على أنه “أمان في الرياضيات” نظرًا لأن العثور على الأرقام الخالية الذهبية يتطلب قدرًا هائلاً من الوقت وقوة الحوسبة وعندما يتم تعدين كتلة بنجاح ، يتم قبول التغيير من قبل جميع العقد الموجودة على الشبكة ويتم مكافأة المُعدِّن ماليًا.

Nodes او العقد

أحد أهم المفاهيم في تقنية بلوك تشين هو اللامركزية. لا يمكن لجهاز كمبيوتر أو منظمة واحدة امتلاك السلسلة. بدلاً من ذلك ، هو دفتر أستاذ موزع متصلة بالسلسلة. يمكن أن يكون العقد او ال nodes أي نوع من الأجهزة الإلكترونية التي تحتفظ بنسخ من بلوك تشن وتحافظ على عمل الشبكة.

كل عقدة لها نسختها الخاصة من بلوك تشين ويجب أن توافق الشبكة خوارزميًا على أي كتلة ملغومة حديثًا للسلسلة ليتم تحديثها وموثوقيتها والتحقق منها. نظرًا لأن سلاسل الكتل شفافة ، يمكن فحص كل إجراء وعرضه بسهولة. يتم منح كل مشارك رقم تعريف فريد أبجدي رقمي يوضح معاملاتهم.

يساعد الجمع بين المعلومات العامة ونظام الضوابط والتوازنات بلوك تشين في الحفاظ على النزاهة وخلق الثقة بين المستخدمين. بشكل أساسي ، يمكن اعتبار البلوكشين بمثابة قابلية توسع للثقة عبر التكنولوجيا.

فوائد البلوك تشين

غالبًا ما تضيع العمليات جهدًا في حفظ السجلات المكررة وعمليات التحقق من صحة الجهات الخارجية. يمكن أن تكون أنظمة حفظ السجلات عرضة للاحتيال والهجمات الإلكترونية. الشفافية المحدودة يمكن أن تبطئ التحقق من البيانات. ومع وصول إنترنت الأشياء ، ازداد حجم المعاملات بشكل كبير. كل هذا يؤدي إلى إبطاء العمل ، واستنزاف المحصلة النهائية – ويعني أننا بحاجة إلى طريقة أفضل. أدخل البلوك تشين.

ثقة أكبر

مع بلوك تشين ، بصفتك عضوًا في شبكة للأعضاء فقط ، يمكنك أن تطمئن إلى أنك تتلقى بيانات دقيقة وفي الوقت المناسب ، وأن سجلات بلوك تشين السرية الخاصة بك ستتم مشاركتها فقط مع أعضاء الشبكة الذين منحتهم حق الوصول على وجه التحديد.

مع بلوك تشين ، بصفتك عضوًا في شبكة للأعضاء فقط ، يمكنك أن تطمئن إلى أنك تتلقى بيانات دقيقة وفي الوقت المناسب ، وأن سجلات بلوك تشين السرية الخاصة بك ستتم مشاركتها فقط مع أعضاء الشبكة الذين منحتهم حق الوصول على وجه التحديد. قدر أكبر من الأمن

الإجماع على دقة البيانات مطلوب من جميع أعضاء الشبكة ، وجميع المعاملات التي تم التحقق من صحتها غير قابلة للتغيير لأنه يتم تسجيلها بشكل دائم. لا أحد ، ولا حتى مسؤول النظام ، يمكنه حذف معاملة.

الإجماع على دقة البيانات مطلوب من جميع أعضاء الشبكة ، وجميع المعاملات التي تم التحقق من صحتها غير قابلة للتغيير لأنه يتم تسجيلها بشكل دائم. لا أحد ، ولا حتى مسؤول النظام ، يمكنه حذف معاملة. المزيد من الكفاءات

باستخدام دفتر الأستاذ الموزع الذي يتم مشاركته بين أعضاء الشبكة ، يتم التخلص من تسويات السجلات التي تهدر الوقت. ولتسريع المعاملات ، يمكن تخزين مجموعة من القواعد – تسمى العقد الذكي – على بلوك تشين وتنفيذها تلقائيًا.

الخلاصة عن بلوك تشين

بلوك تشين عبارة عن دفتر أستاذ مشترك وغير قابل للتغيير يسهل عملية تسجيل المعاملات وتتبع الأصول في شبكة الأعمال. يمكن أن يكون الأصل ملموسًا (منزل ، سيارة ، نقود ، أرض) أو غير ملموس (الملكية الفكرية ، براءات الاختراع ، حقوق النشر ، العلامات التجارية). عمليًا ، يمكن تتبع أي شيء ذي قيمة وتداوله على شبكة بلوك تشين، مما يقلل من المخاطر ويخفض التكاليف لجميع المعنيين.

لماذا تعتبر بلوك تشين مهمة: تعمل الأعمال على المعلومات. كلما تم تلقيه بشكل أسرع وكلما كان ذلك أكثر دقة ، كان ذلك أفضل. تعتبر بلوك تشين مثالية لتقديم هذه المعلومات لأنها توفر معلومات فورية ومشتركة وشفافة تمامًا مخزنة في دفتر أستاذ غير قابل للتغيير لا يمكن الوصول إليه إلا من قبل أعضاء الشبكة المصرح لهم. يمكن لشبكة بلوك تشين تتبع الطلبات والمدفوعات والحسابات والإنتاج وغير ذلك الكثير. ولأن الأعضاء يتشاركون وجهة نظر واحدة للحقيقة ، يمكنك رؤية جميع تفاصيل المعاملة من البداية إلى النهاية ، مما يمنحك ثقة أكبر ، فضلاً عن الكفاءات والفرص الجديدة.