اليمن عاجل: صور أقمار صناعية تكشف الواحة الخفية في السعودية

كشفت صور مذهلةٍ نشرتها وكالة الفضاء الأوروبية (ESA) مؤخرًا، مناظر طبيعية ونمطًا بديعًا ودقيقًا للهياكل الزراعية الدائرية بالقرب من محافظة طبرجل بمنطقة الجوف شمال السعودية. وتُمثل هذه الدوائر، التي التقطها القمر الصناعي «كوبرنيكوس سنتينل-1»، تقنية ريٍّ مبتكرةً وحيويةً في قلب إحدى أكثر مناطق العالم جفافًا.

وتُظهر الصورة كيف تُغيّر التكنولوجيا الحديثة، جنبًا إلى جنب مع ممارسات إدارة المياه المستدامة، مشهد شمال المملكة، ما يجعلها واحدةً من الأماكن النادرة على وجه الأرض التي تزدهر فيها الزراعة رغم الظروف الصحراوية القاسية.

التغلب على التحديات البيئية



هذه الصور الملتقطة عبر الأقمار الصناعية ليست مجرد لقطة لمنطقة نائية؛ بل هي شهادة على براعة الإنسان في التغلب على التحديات البيئية للجفاف الشديد. فمن خلال الاستفادة من طبقات المياه الجوفية، تتيح هذه الأنظمة المروية ازدهار المحاصيل، ما يُسهم في دعم المجتمعات المحلية واستدامة الاقتصاد الإقليمي. وتُعد دراسة هذه التقنيات أمرًا حيويًا في سياق تغير المناخ العالمي، حيث تُصبح ندرة المياه قضيةً مُلحة بشكل متزايد. وما نراه هنا هو مثال على كيفية استخدام البيانات الفضائية لرصد استدامة الممارسات الزراعية وتتبع أثرها بمرور الوقت.

القوة المبتكرة للري

في قلب هذه التحفة الزراعية، يكمن نظام الري المحوري المركزي. يُعد هذا النظام أسلوبًا متطورًا لتوزيع المياه، حيث يضخ بئرا في مركز كل هيكل دائري المياه من طبقات المياه الجوفية إلى مرشات دوارة تغطي حقول المحاصيل. يبلغ قطر كل دائرة، كما هو موضح في صورة القمر الصناعي لوكالة الفضاء الأوروبية، كيلومترًا واحدًا تقريبًا، وهو حجم يُسهم في تحسين توزيع المياه عبر التضاريس الصحراوية الشاسعة. ولا تُعدّ هذه التشكيلات الدائرية مجرد تصميم جمالي، بل هي استجابة ضرورية لشح المياه الشديد في المنطقة، مما يُتيح الاستخدام الأمثل للمياه لتغذية المحاصيل.

ففي المملكة، حيث هطول الأمطار شحيح وغير متوقع، تُعدّ أساليب الزراعة التقليدية غير مجدية. واعتماد البلاد على مصادر المياه غير المتجددة يجعل الإدارة المستدامة لهذه الطبقات المائية الجوفية أمرًا بالغ الأهمية للحفاظ على الإنتاج الزراعي طويل الأمد. وتتيح أنظمة الري الدائري للمزارعين التحكم في كمية المياه المستخدمة، مما يقلل من الهدر ويزيد من إنتاجية المحاصيل. وقد لعبت هذه الطريقة دورًا أساسيًا في تحويل الصحراء إلى أراضٍ صالحة للزراعة، قادرة على إنتاج محاصيل قيّمة ضرورية للاستهلاك المحلي والتصدير.

شرح الصور

تتيح تقنية الطبقات المرمزة بالألوان تمثيلًا بصريًا لكيفية استغلال الأرض والتغيرات التي تطرأ عليها بمرور الوقت. تُعطي درجات اللون الأزرق والأخضر والأحمر فكرةً عن المراحل المختلفة لنمو المحاصيل، بينما تعكس المناطق التي تظهر باللون الأبيض أو الرمادي أو الأسود المناطق التي لم تشهد أي تغيير يُذكر. قد تُمثل هذه المناطق تربةً جرداء، أو أرضًا بورًا، أو أراضٍ صحراوية.

وتُمثل بيانات الأقمار الصناعية هذه أداةً أساسيةً للمزارعين المحليين وخبراء البيئة على حدٍ سواء، حيث تُتيح وسيلةً لتتبع الصحة الزراعية، ومراقبة استخدام المياه، وتقييم الأثر البيئي للتدخل البشري في النظام البيئي الصحراوي.

التحول الزراعي في المشهد الصحراوي بالمملكة

– نجاح في المناطق الشمالية حسب صور وكالة الفضاء الأوروبية.

– تطوير أنظمة الري عامل أساسي في هذا التحول.

– الري المحوري المركزي وأساليب أخرى كالري بالتنقيط ضمن أساليب النجاح.

– أنظمة الري الدائري تتيح للمزارعين التحكم في كمية المياه المستخدمة.